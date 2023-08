Rosalinda Cannavò, purtroppo ora non ce la fa più: cosa è costretta a sopportare tutti i giorni

L’influencer ed ex gieffina Rosalinda Cannavò si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo alcuni insulti shock: cosa è successo.

Dopo la sua scelta di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è tornata al centro della scena. L’ex attrice ha ripreso in mano la sua vita sia dal punto di vista professionale che sentimentale.

Le cose per lei sono senza dubbio migliorate ma essere un volto noto le ha comunque causato qualche problema. Tra questi il più grave è senza dubbio essere la destinataria di insulti gravissimi sia contro il suo fisico che il suo privato.

Di recente le hanno inviato tutta una serie di messaggi carichi di insulti shock e che hanno costretto la Cannavò a reagire ma vediamo come sono andate le cose.

Rosalinda Cannavò, spuntano critiche shock: cosa succede

Questo mese di agosto Rosalinda ha scelto di trascorrerlo in compagnia del fidanzato Andrea Zenga, conosciuto nella casa più spiata d’Italia. I due hanno organizzato un viaggio in America con varie tappe e tutte documentate da video e foto sui social di entrambi. In particolare la Cannavò è solita raccontare alcuni aneddoti ma anche pubblicare dolci video e foto con la sua metà.

Questi scatti hanno attirato i complimenti dei fan ma anche le critiche degli haters che questa volta hanno però superato i limiti. La Cannavò ha pubblicato lo screen in cui si leggono messaggi come: “Tanto amore dichiarato ma niente figli. Strano amore“ oppure “Certo ti ha pagato la vacanza, morta di fame con la valigia di cartone dal sud“. Messaggi ed accuse che hanno scatenato la reazione dell’ex gieffina.

Rosalinda Cannavò, la sua reazione agli insulti shock: le sue parole

L’ex gieffina ha quindi pubblicato uno screen dai suoi direct su Instagram e fatto notare: “Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è limite sui social”.

La Cannavò ha poi aggiunto: “Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata al sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo e la nostra terra la amate quando venite in vacanza”. Purtroppo per Rosalinda questi insulti non sono sporadici in quanto in passato ha raccontato di essere anche stata criticata per il suo fisico ed accusata di aver inventato il periodo della sua anoressia.