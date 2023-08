Alena Seredova, matrimonio sconquassato dall’osceno tradimento: la scoperta è avvenuta per caso

Alena Seredova, ha scopeto il terribile tradimento grazie alla radio. Retroscena da film che spacca i cuori dei suoi fan.

È certamente un’artista molto amata dagli italiani di ogni età, la splendida Alena Seredova. Ora come ora si sta godendo a pieni polmoni la sua estate, in compagnia dei suoi adorati figli. Lei ne ha ben tre. I primi due maschi Luis e David hanno 16 e 13 anni e sono nati nel corso del primo matrimonio con l’affascinante portiere Gigi Buffon.

La piccola Vivienne Charlotte è venuta al mondo il 19 maggio 2020 ed è frutto del suo amore con l’attuale marito Alessandro Nasi. I due sono convolati a nozze il 17 giugno 2023 a Noto e la testimone delle sposa è stata Lavinia Borromeo. Dopo la conclusione del primo matrimonio, lei non pensava di trovare l’amore, ma quello vero, che la spingesse a sposarsi di nuovo e a diventare mamma tris.

Lo ha rivelato la stessa durante un’intervista fiume rilasciata ad Oggi. “Pensavo di stare bene da sola ma poi è arrivato il mio amore. Ha avuto resistenza e pazienza”. Riguardo al suo attuale marito Alena ha dichiarato: “Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi né pressione né fretta”.

Alena Seredova, la scoperta del tradimento grazie alla radio

La Seredova, lo ricordiamo per dovere di cronaca, è stata sentimentalmente legata a Gigi Buffon dal 2005 al 2014 e i due si sono sposati solo nel 2011. Hanno messo al mondo due figli, che ora vivono con la tanto celebre mamma. Sempre nel corso dell’intervista la showgirl e modella ha rivelato di non essere una persona che desidera vendetta ma che nemmeno dimentica.

Ha cercato di mantenere buoni rapporti con il papà dei loro figli per il loro bene, che viene sempre prima di tutto. Inoltre a quanto pare cerca di non criticare mai apertamente il loro padre, nemmeno nel corso delle interviste. E non lo ha nemmeno fatto quando ha scoperto del suo tradimento tramite la radio. In che senso? Lo ha svelato lei stessa tempo fa a Vieni Da Me , condotto da Caterina Balivo.

Gigi la tradì con Ilaria D’Amico

“Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio, sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre”, ha svelato la modella. La donna con cui la tradì l’allora marito è anche la sua attuale compagna, ovvero Ilaria D’Amico, con la quale l’amore l’amore prosegue a gonfie vele e con cui è diventato di nuovo papà.

Insomma, entrambi si sono rifatti una vita e sono diventati nuovamente genitori. Le loro liason proseguono bene e sono entrambi felici e appagati. Possiedono tutti e due famiglie allargate che sono la loro ricchezza. Visto poi che la Seredova si è risposata in molti si chiedono se Gigi decida di compiere anche lui il grande passo con la sua Ilaria. Intano i fan della D’Amico fanno il tifo per lei.