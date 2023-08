Niente da fare per Ignazio Moser e Cecilia, adesso è finita per sempre: anche i fan devono rassegnarsi

Brutte notizie per i fan della coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: adesso è davvero finita per sempre.

Una delle coppie più seguite dal pubblico italiano è quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I telespettatori si sono affezionati ai due anche perché hanno visto nascere la loro storia d’amore nella casa del Grande Fratello Vip.

Da quel momento in poi i due hanno vissuto alcuni momenti di crisi che hanno poi superato ed hanno anche annunciato di volta in volta grandi novità. Tra queste anche il matrimonio che dovrebbe essere celebrato il prossimo mese di maggio alla presenza di parenti ed amici.

I due però adesso devono fare i conti con una brutta notizia così come i fan che da adesso in poi non li vedranno più insieme.

Ignazio Moser e Cecilia, le ultime novità: esclusi all’ultimo minuto

Nonostante non siano mancati momenti di alti e bassi nel loro rapporto, Ignazio e Cecilia si confermano una coppia particolarmente unita. I due hanno preso importanti decisioni insieme sia nella vita privata che dal punto di vista lavorativo. Proprio in merito al campo professionale, i due ed i loro fan devono fare i conti con una brutta notizia arrivata di recente.

Nel corso degli ultimi anni i due hanno portato avanti alcuni progetti singoli ma allo stesso tempo hanno anche affrontato una importante avventura in comune. La coppia è stata infatti scelta per la conduzione dell’iconico programma Ex On The Beach con il pubblico che attendeva quindi una loro conferma. In tal senso però non ci sarà alcun ritorno perché i prossimi conduttori saranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma vediamo cosa è accaduto.

Giulia e Pierpaolo, l’ultima indiscrezione: come stanno le cose

Il portale TvBlog ha di recente fatto il punto sulla prossima edizione di Ex On the Beach e rivelato che Giulia e Pierpaolo saranno i nuovi padroni di casa. Non è dato sapere però il motivo dietro questo cambio della guardia. Secondo quanto riferito da Amedeo Venza, i due a quanto pare sapevano già della loro imminente uscita di scena per volere degli autori.

Per quanto riguarda la scelta di affidarsi alla coppia Salemi-Pretelli, la decisione sarebbe a quanto pare stata presa dopo l’annuncio da parte di Giulia in merito al suo addio al GF Vip. Una notizia che ha spinto gli autori del format ad affondare il colpo ed a quanto pare la trattativa tra le parti è andata a buon fine.