Dramma Heather Parisi, è successo sotto gli occhi di tutti: situazione devastante per chiunque

Heather Parisi, l’amatissima showgirl ha spezzato i cuori dei suoi estimatori con una rivelazione. Ha parlato di essere stata vittima di violenza. Le sue parole che hanno lasciato il segno.

È certamente una grandissima artista, stimatissima non solo in Italia, la bellissima Heather Parisi. Da tantissimi anni non opera più però nel nostro Paese e vive in Giappone con il secondo marito e figli piccoli. Tuttavia non è mai uscita dai cuori degli italiani. Considerata erroneamente l’eterna rivale di Lorella Cuccarini, tiene pressoché continuamente compagnia ai suoi numerosi estimatori sui Social.

Qui ci mostra la sua quotidianità, nei momenti di svago e di mero relax. In questi giorni è ritornata in Italia, in particolare a Venezia e qui ha nuovamente stregato i suoi fan per la sua grandissima eleganza. La ballerina e showgirl è ancora richiestissima come testimonial per svariati marchi e realtà ed è fortissima come imprenditrice digitale, soprattutto per quanto concerne la salute e il beauty.

La sua bellezza, così come il suo humor, sono rimasti intatti e ogni suo video, nonché scatto, sono ben presto invasi di commenti e di cuoricini palpitanti. Oggi Heather è una donna serena e appagata dalla sua vita. Tuttavia nel suo passato c’è anche stato tantissimo dolore, che le ha spacciato il cuore in mille pezzi.

Heather Parisi, la sue amare parole

Ha parlato di violenza innanzi a una strepitosa Francesca Fagnani durante una sua ospitata a Belve. Si tratta certamente di un argomento molto delicato e tosto, che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più. Le sue parole sono state come lame affilate e che hanno sconvolto la stessa giornalista, che non si aspettava di certo una confessione del genere.

La cosa più dura da accettare è stato il fatto che la gente vedeva, ma non diceva niente. Anzi, parlando in generale Heather ha pure sostenuto che danno pure della bugiarda alla donna che subisce violenza, sia fisica che psicologica. Ed è per questo motivo che tante decidono di non denunciare e tenersi tutto quanto dentro, che poi inizia a pesare come un vero e proprio macigno.

La violenza subita dalla showgirl

Tornando alla Parisi lei hai rivelato: “Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta per me era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda“. La showgirl ci ha tenuto poi a precisare che tale violenza non era avvenuta da parte di un compagno. “Nessun compagno, era una persona che mi stava accanto”.

Lei non l’ha mai denunciato dal momento che “non cerca vendetta” e se lo ha fatto non è per proteggere lui ma per proteggere sé stessa. Ora tutto ciò fa parte del passato e lei è sempre più innamorata del suo Umberto Maria Anzolin, che ha sposato nel 2013. Con lui ha messo al mondo i gemelli Elisabeth e Dylan, con i quali appare sovente sui Social.