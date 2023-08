Michelle Hunziker, e la diagnosi infame che ha travolto la sua famiglia: “Un tumore al cervello”

Michelle Hunziker, la terribile e dura diagnosi che spezza i cuori. Si parla di tumore al cervello. I fan sono sconvolti.

Si è goduta a pieni polmoni la sua calda estate 2023, ormai giunta agli sgoccioli, la divina Michelle Hunziker. Tra l’altro per lei è stata decisamente molto speciale dal momento che è la prima da nonna. Lei è stata felicissima di festeggiare la venuta al mondo del nipotino Cesare, frutto dell’amore della primogenita Aurora con il suo storico fidanzato Goffredo Cerza.

La showgirl svizzera, che è tuttora una delle più amate dagli italiani di ogni età, ha letteralmente infiammato l’etere con tanti scatti in costume da bagno, perlopiù bikini, sia dai colori tenui sia più sgargianti. Al top della forma fisica, si è rilassata come si deve tra una gita in barca, un tuffo nel mare e un po’ di tintarella.

Tuttavia non ha mai smesso di lavorare come imprenditrice e ora si gode anche i suoi successi in tale direzione. A breve ci farà ancora una volta sognare e divertire sul Piccolo Schermo. E di certo lo farà pure con la terza e decisamente attesa edizione del suo one woman show Michelle Impossible.

Michelle Hunziker, diagnosi durissima e tumore al cervello

Nel scorso della seconda e scorsa stagione ci ha fatto commuovere fino alle lacrime grazie all’esibizione canora della figlia Aury, che era ancora in dolce attesa, con il suo papà Eros Ramazzotti. La clip a riguardo tra l’altro è stata prontamente condivisa in Rete e diventata virale in men che non si dica. E ancora oggi è molto cliccata.

Come lo è la splendida Michelle, qualsiasi cosa faccia o dica. Tuttavia ora c’è una notizia che riguarda un argomento tanto delicato che ha spaccato il cuore in mille pezzi ai suoi numerosi spettatori. Si parla di una durissima diagnosi e in particolare di un tumore al cervello. La paura sale così come l’angoscia.

Il fratellastro Andrea guarito dal cancro

Ciò riguarda il fratellastro di Michelle, un certo Andrea con il quale l’artista, a quanto pare, non vuole averci a che fare. Lei ha saputo della sua esistenza quando il papà Rudolf ha lasciato questo mondo. A quando pare il fratello avrebbe cercato di contattarla e di chiederle, tramite una lunga lettera, di poter conoscere le nipotine.

Tuttavia sembra che lui non abbia mai e poi mai ricevuto risposta e che quindi non abbia visto realizzato il suo sogno. In ogni caso l’uomo, dopo aver subito una delicatissima operazione, ha potuto dire addio al tumore al cervello. Ora lui sta bene ma resta sempre ignorato dalla sua tanto celebre sorella.