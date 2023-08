William e Kate, altro che vacanze reali: ecco dove stanno trascorrendo l’estate | Dimora umilissima

William e Kate, sapete dove stanno trascorrendo la loro estate? Altro che villa di super lusso!

Il Principe William e la splendida consorte Kate sono certamente tra i membri più amati in assoluto della mitica e chiacchieratissima Royal Family. Non per nulla, dati e sondaggi alla mano, alla dipartita della compianta Regina Elisabetta, che ha fatto la Storia, gli inglesi volevano loro sul trono.

Speravano in tantissimi che Carlo abdicasse in nome del figlio primogenito. Così non è stato e lui è stata incoronato Re lo scorso 6 maggio 2023, mentre la sua consorte, l’affascinante Camilla, è stata incoronata regina a tutti gli effetti. Kate è adorata non solo dal suo popolo ma in tutto il mondo in nome della sua bellezza e della sua classe assolutamente innata.

Non per nulla coma la divina Leritzia Ortiz, la Reina di Spagna, è considerata un’icona di stile dalle donne di tutto il mondo. Dal momento che possiede un’ eccellente fisicità, nonostante le varie gravidanze, le sue estimatrici vogliono saperne sempre di più del suo regime alimentare che è ovviamente super copiato.

William e Kate e la loro vacanza a bassa profilo

Tuttavia lei, pur essendo una donna parecchio impegnata, cerca di trascorrere più tempo possibile insieme ai suoi figli, George, Charlotte e Louis, che sono molto piccoli. Vuole occuparsi personalmente assieme al marito della loro educazione. Ed è proprio per questo motivo che hanno deciso entrambi di rinunciare a incarichi ufficiali, che li avrebbero tenuti distanti da casa per troppo tempo.

Ora si stanno godendo gli ultimi scampoli d’estate insieme alla prole. Tuttavia la casa dove stanno ora non è, come molti potrebbero pensare, una villa da mille e una notte, ma, al contrario, una casa easy e molto umile. I loro fan sono rimasti basiti nell’appurare la notizia che ha pure sconvolto per la verità gli inglesi e il vasto popolo del Web in toto.

Una dimora modesta in campagna ove ricaricarsi

In poche parole la coppia sta godendosi le vacanze a Balmoral, ma non nel castello, che vanta la bellezza di 775 stanze, dove si stanno riposando anche i nuovi sovrani di Inghilterra, ma in una residenza lì vicino più modesta, composta da sole tre camere. Le stanze da letto sono due, quindi i figli devono dividersi lo spazio durante il soggiorno .La casa è attorniata da tanto verde e dalla campagna.

Si tratta di Tam-Na-Ghar Cottage, che tra l’altro fu donata allo stesso William dalla sua amatissima e defunta bisnonna. Del suo interno non sappiamo nulla, dal momento che non esistono foto. In ogni caso questa dimora ha un posto molto speciale nel cuore della coppia, dal momento che era qui che mettevano in atto le loro prime fughe romantiche.