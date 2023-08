Pietro Taricone, cosa è successo davvero prima del salto fatale: dopo anni la cruda verità di Kasia

A distanza di più di 10 anni dalla scomparsa del compianto Pietro Taricone arriva la verità sulla morte. Parla l’ex compagna Kasia Smutniak.

Ci ha conquistato praticamente tutti quando, ancora giovanissimo, si è fatto conoscere durante la prima edizione del Grande Fratello. Allora c’era solo la versione Nip e aveva trionfato la bagnina bresciana Cristina Plevani. Con lui instaurò una relazione, che tuttavia finì ben presto una volta che uscirono entrambi dalla Casa più spiata d’Italia.

Lui divenne sempre più un personaggio TV a 360° richiesto in tutte le discoteche d’Italia. Non rimase però con le mani in mano a lungo e capì che era la recitazione la strada da seguire con passione. L’abbiamo visto infatti in Codice Rosso, La Nuova Squadra e in Tutti Pazzi Per Amore. È poi uscita postuma la serie Baciati Dall’Amore che è stata per questo motivo espressamente dedicata a lui.

Lui che è morto per un banalissimo errore avvenuto dopo l’ennesimo lancio col paracadute, che purtroppo non si è aperto. Lui ha anche partecipato a film sia come protagonista che mera comparsa. È possibile annoverare Ricordati Di Me di Gabriele Muccino, tanto per citare alcuni dei film in cui è apparso. Pietro è anche riuscito, nel corso della sua giovane vita, ad avere l’immensa gioia di diventare papà della splendida Sophie, che oggi è una giovane donna.

Pietro Taricone, la breve vita e la tragica scomparsa

È nata nel corso della sua lunga relazione con la compagna Kasia Smutniak, attrice sempre più lanciata sia per il Grande che per il Piccolo Schermo. Si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale con il produttore cinematografico della Fandango Domenico Procacci, con il quale ha costruito una nuova famiglia.

In occasione del 40° compleanno di Taricone, che non c’è stato a causa della sua dipartita da questo mondo, lei avrebbe dedicato un post Facebook, raccontando dei suoi ultimi attimi di vita. “Io so che in quel momento lui era felice. Prima di saltare mi ha mandato un bacio, facendo la faccia buffa, hanno riso tutti. Poi si è lanciato, non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia.”.

Kasia Smutniak dice la verità dopo tanto tempo

Tuttavia l’attrice, a distanza tempo, durante una sua intervista al Corriere Della Sera, ha sostenuto di non aver mai scritto quelle parole, per il fatto che lei non possiede un profilo Social. “Non sono stata io, non l’avrei mai fatto. Purtroppo c’è un’altra faccia della medaglia dei Social Network. Continuo a dire che non ho Facebook, non Instagram e non ho Twitter, ma il problema di fake non è ancora risolto“.

Questa la dichiarazione di Kasia, che ha pure aggiunto : “Non avrei mai scritto niente del genere, non mi sarei mai permessa.” Certamente per lei dev’essere stato dura, come hanno commentato i suoi sostenitori, leggere quelle dichiarazioni su un profilo Facebook che molti pensavano fosse realmente il suo. Si parla sempre del suo storico compagno e soprattutto del papà della figlia primogenita.