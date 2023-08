Questa bambina oggi è una delle conduttrici più richieste del panorama televisivo: il sorriso è rimasto lo stesso

Qui era una bambina dolcissima. Oggi è una delle conduttrici più amate della TV. Chi è?

Certamente è diventato di gran moda soprattutto presso i vip, sia di stampo internazionale che nazionale, condividere sui Social immagini che appartengono al loro passato, soprattutto quando erano molto piccini. Tuttavia questa tendenza ha preso il via soprattutto durante la prima pandemia e si è poi sviluppata a macchia d’olio con i vari lockdown.

Molti, non sapendo come passare il tempo, hanno iniziato a pulire a fondo le loro case, comprese le soffitte e le cantine. Ed è lì che in alcuni casi hanno scovato dei grandi tesori, compresi i classici album di famiglia le cui foto erano in formato analogico e non digitale. Ed è questo decisamente il caso della fotografia che ammiriamo ora.

Qui vediamo una bambina molto bella e dolcissima, dotata di capelli castano scuri. Sembra divertita dalla presenza della macchina fotografica. I suoi occhi sprizzano da tutti i pori simpatia e una grandissima sensibilità. Da allora ne è passato di tempo eppure il suo sorriso non è affatto cambiato.

Qui una bambina dolcissima, oggi la più richiesta in TV

Diciamo pure che anche ora è rimasto uno dei suoi più grandi e luminosi segni distintivi. Lei è una donna solare e dalla battuta sempre pronta oltre che molto sensibile. Ora si sta godendo gli ultimi scampoli della sua estate, soprattutto al mare che adora. E lo sta facendo con la sua famiglia e gli amici più cari.

Anni fa ha deciso di lasciare la TV per dedicarsi maggiormente al marito e ai figli, sebbene non abbia mai fatto mancare la sua vicinanza ai suoi estimatori rimanendo super attiva sui Social. Ora sta per tornare sul Piccolo Schermo con un programma nuovo di zecca, studiato appositamente per lei. Avete capito di chi stiamo parlando?

Caterina Balivo e il suo grande e atteso ritorno in Rai

Certo, è proprio lei, la meravigliosa Caterina Balivo che a partire dal prossimo 11 settembre 2023 ci farà compagnia su Rai 1, all’orario che fu per 3 anni consecutivi di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno, con La Volta Buona. A livello di share dovrà vedersela con l’agguerritissima Maria De Filippi e Uomini e Donne.

In ogni caso la conduttrice campana, che è una delle più amate in assoluto dagli italiani di ogni età, è prontissima per far divertire e nel contempo emozionare i telespettatori. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, sta andando in onda lo spot che ricorda la messa in onda del suo programma per il quale c’è davvero molta attesa.