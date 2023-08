Cesara Buonamici, il retroscena sul suo arrivo al GF: “Ha chiesto garanzie” | Spunta la telefonata segreta con Pier Silvio

Spunta un nuovo retroscena sull’arrivo di Cesara Buonamici nel cast del prossimo GF: la richiesta fatta a Pier Silvio.

In vista della prossima edizione del Grande Fratello ci saranno tante novità con cui fare i conti. Una riguarda il cast che sarà dopo tanti anni di nuovo variegato e formato quindi sia da volti noti che da persone comuni.

Il secondo grande cambiamento riguarda i presenti in studio. Non ci sarà infatti Giulia Salemi ma soprattutto il ruolo di opinionista sarà diverso e soprattutto unico. A partire da settembre ci sarà infatti la giornalista Cesara Buonamici che dovrà commentare le dinamiche interne la casa.

Un arrivo che ha stupito tutti ma a quanto pare dietro la decisione della giornalista ci sarebbe una chiamata con Pier Silvio Berlusconi e non solo.

Cesara Buonamici, la sua nuova avventura al GF: il retroscena

L’arrivo della nota giornalista ha senza dubbio colto tutti di sorpresa. Questo perché per la Buonamici sarà una sfida particolare considerato il ruolo per lei inedito. Il suo compito sarà quello di commentare cosa accade in casa con occhio critico ma soprattutto con toni mai sopra le righe. Qualcuno ha già promosso la decisione presa dalla Mediaset mentre alcuni nutrono ancora alcune riserve.

Senza dubbio per la giornalista non è stata una decisione semplice nonostante la sua piena fiducia nella rete con cui collabora da anni. Cesara però ha accettato questo nuovo ruolo ma secondo alcune indiscrezioni lo ha fatto dopo una telefonata con Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi, la richiesta di Cesara: tutti i dettagli

Il settimanale Nuovo Tv ha riportato i dettagli di un retroscena sull’arrivo della giornalista nello studio del Grande Fratello. In merito si legge: “Di certo la giornalista ha chiesto delle garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura“. In aggiunta viene fuori un dettaglio non da poco: “Sarà lo show ad adeguarsi allo stile della Buonamici, non certo il contrario”.

Da questi dettagli emerge quindi come la giornalista avrà campo libero durante la messa in onda del noto format. Non è invece dato sapere quali sono state le richieste della giornalista e se queste hanno a che fare con il compenso economico o con il suo ruolo alla corte di Signorini. In ogni caso manca sempre meno al via della nuova edizione del reality e così il pubblico a breve potrà vedere la nota professionista alle prese con questo ruolo del tutto inedito.