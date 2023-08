Luciana Littizzetto finalmente vuota il sacco sulla De Filippi: quello che le è successo è ‘colpa’ sua

La conduttrice Luciana Littizzetto ha parlato del suo legame con Maria De Filippi e rivelato di un retroscena inedito ed emozionante.

Quello tra la conduttrice Luciana Littizzetto e la collega Maria De Filippi è un rapporto che va oltre la sfera televisiva.

Le due si conoscono da diversi anni e sono grandi amiche anche quando sono entrambe lontane dagli studi televisivi.

Lo confermano non solo i tanti progetti a cui hanno preso parte insieme ma anche alcune recenti dichiarazioni della Littizzetto. La conduttrice ha di recente rilasciato una nuova emozionante intervista e non sono mancati i riferimenti alla De Filippi.

Tra questi vi è anche un retroscena da brividi con la De Filippi che si è rivelata essere di grande supporto alla Littizzetto in un momento per lei difficile.

Luciana Littizzetto, il rapporto con la De Filippi: cosa viene fuori

La Littizzetto e la De Filippi in questi anni si sono ritrovate spesso insieme sul piccolo schermo. In particolare Luciana è stata ospite della collega più di una volta. In passato è stata sia ospite nello studio di Amici di Maria De Filippi che in quello di C’è Posta per Te. Ogni anno ormai non è insolito vedere la conduttrice arrivare in studio per uno dei suoi scherzi ad alcuni volti noti.

Una collaborazione divenuta più importante questa estate perché la Littizzetto è stata scelta al posto di Teo Mammucari nella giuria di Tu Si Que Vales. Le due conduttrici si sono quindi ritrovate a stretto contatto ma a quanto pare anche nel privato con gli anni il loro rapporto si è fortificato e la stessa Luciana lo ha di recente confermato.

Maria De Filippi, il retroscena della Littizzetto: la verità sul loro legame

La Littizzetto ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi e parlato del suo legame con Maria che da sempre è al suo fianco nei momenti difficili. In particolare ha raccontato: “Anche con l’affido è stata lei a darmi sicurezza e parlarmene. Io temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino dei nostri figli più difficile. Lei mi parlò della sua esperienza con Gabriele con grande serenità. Mi disse di stare tranquilla e così è andata”.

A quanto pare Maria ha quindi avuto un ruolo fondamentale nella vita privata della Littizzetto ed in quella di tutta la sua famiglia. Un retroscena non da poco che inoltre conferma come le due siano ormai profondamente legate.