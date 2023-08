Harry e Meghan, trapela la verità sulle nozze: gli scatti hanno rivelato tutto

Harry e la sua Meghan sono indubbiamente una coppia molto chiacchierata. Ora arriva la verità sulle loro passate nozze. Gli scatti parlano molto chiaro in merito.

A quanto pare non se la starebbero passando proprio molto bene sotto tanti punti di vista i Duchi di Sussex.

Da quando hanno deciso di lasciare non solo la vita di Palazzo ma pure l’Inghilterra in toto, una pesante spada di Damocle propende sui loro capi. Diciamo pure che la i parenti del Principe Ribelle non l’hanno per niente presa bene.

Se la Regina Elisabetta, la sua nonna, essendo follemente legata a lui aveva dimostrato di averlo perdonato, dando udienza non solo a lui ma anche alla sua bellissima consorte e ai festeggiamenti del famoso Giubileo di Platino, dopo che lei se ne è andata da questo mondo la situazione è di nuovo precipitata.

I rapporti tra Harry e il fratello maggiore William così come con papà Carlo sono ancora molto tesi. Del resto lui ha voluto a suo modo infierire togliendosi non pochi sassolini dalla scarpa parlando di loro nella sua autobiografia Spare che si è dimostrata fin da subito un caso editoriale praticamente ovunque.

Harry e Meghan, finalmente la verità sul loro amore

Tuttavia anche nella docu serie dedicata non solo lui ma anche alla moglie i due non hanno lesinato con le rivelazioni sulla famiglia di Harry. E di tanto in tanto non mancano interviste sia per la Carta Stampata che la TV dove apre parecchio il rubinetto. In ogni caso pare che lui oggi sia stanco della sua vita in California e che voglia tornare in patria.

Avrebbe dunque chiamato il fratello per parlarne ma lui lo avrebbe vivamente sconsigliato, sostenendo che dopo le dichiarazioni, alquanto sconvenienti rilasciate sui suoi familiari, era impensabile per lui tornare a Palazzo. Meghan non avrebbe preso bene il gesto del marito che lo ha compiuto a sua insaputa. E da lì si è ricominciato a parlare di crisi per loro. Ora spuntano le foto delle nozze che rivelano la verità.

Le foto delle nozze parlano chiaro

I due sono felici, sorridenti e complici come non mai. Lei indossa il classico abito bianco candido da sposa firmato Stella McCarteney mentre lui lo smoking. Sono pronti per darsi alle danze e divertirsi in compagnia della musica proposta dall’orchestra e dai loro amici. Si nota chiaramente la loro voglia di stare bene insieme come una qualsiasi coppia di giovani sposi.

Scherzano e si guardano negli occhi adoranti. Lei in particolare ha una luce molto luminosa negli occhi mentre lo fissa e lui è al settimo cielo. Insomma, a osservare questi scatti, pubblicati dal magazine Chi e mostrati nella docu seria di Netflix dedicata espressamente alla coppia, è ben palpabile il loro amore. I loro estimatori si augurano solo che non sia appassito con il passare del tempo.