Enrico Papi, terribile dichiarazione arrivata all’improvviso: “Quando li vedo tremo” | Chi gli fa tanta paura

Enrico Papi il carismatico conduttore sconvolge i fan ancora una volta con la sua dichiarazione. Che cosa gli fa davvero tanta paura.

È certamente un volto televisivo molto amato dagli italiani di ogni età il carismatico Enrico Papi. Di recente lo abbiamo ammirato nella nuova veste di opinionista all’edizione 2023 dell’Isola Dei Famosi, capitanata dalla splendida Ilary Blasi. Lui ha ricoperto il ruolo che fu per diverso tempo di Nicola Savino.

Confermatissima è stata invece Vladimir Luxuria, che ha anche vinto il reality moltissimi anni fa come naufraga. Enrico ha conquistato tutti i telespettatori con la sua irresistibile ironia. C’è anche chi sui Social abbia mormorato che abbia tentato un po’ troppo di rubare la scena all’ex signora Totti.

Da lì la nascita di voci che mormoravano di discussioni parecchio forti fra di loro, ma così per fortuna non è stato, visto che sono molto amici. Il pubblico italiano è stato molto felice di rivedere Enrico in prime time, anche se non con un suo show.

Per tanto tempo è stato lontano dalla Reti Mediaset e dall’Italia in generale per andare a vivere in America.

Enrico Papi, un uomo senza filtri

Ora pare che abbia ritrovato il suo posto al sole. I suoi estimatori non vedono l’ora che annunci i suoi futuri progetti lavorativi, con tanto di conduzione di un programma tutto suo. Tuttavia Papi non è solo un grandissimo mattatore TV, ma anche un uomo schietto e sincero che non ha alcun problema a raccontarsi senza filtri.

Del suo privato sappiamo che è sposato da tanto tempo con Raffaella Schifino, con la quale ha messo al mondo Rebecca e Jacopo. Il loro matrimonio va a gonfie e vele, pure se, come ha rivelato lo stesso durante un’intervista a fiume rilasciata al magazine Chi, all’interno del loro rapporto la serenità abbia qualche volta vacillato.

Ecco che cosa lo spaventa realmente

Parlando del suo rapporto con la consorte, l’ha anche descritta come una donna paziente e comprensiva. Riguardo al tradimento invece ha dichiarato: “Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tuto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura.”.

In ogni caso ha sottolineato che la loro non è una coppia libertina ma che comunque tra di loro non regna l’ipocrisia. Tuttavia è un’altra la dichiarazione che ha lasciato basiti i più. “Nessuno è proprietario dell’altro. Quando vedo i profili di coppia che sia su Instagram che su WhatsApp tremo.”, Dunque è questo che da fastidio e che spaventa in qualche maniera Enrico, che sa sempre come stupire i suoi fan.