Belen Rodriguez, proposta piccante alla Hunziker in diretta: lo studio diventa bollente

Belen ha fatto una proposta decisamente bella piccantino alla splendida Michelle Hunziker. Alta tensione in studio.

Sono entrambe due donne bellissime, dotate di una fisicità spettacolare e molto amate dal grande pubblico italiano, le meravigliose Belen Rodriguez e Michelle Hunziker.

La prima, per il grandissimo dispiacere dei suoi tanto numerosi estimatori, ha lasciato, anche se pare momentaneamente, le Reti Mediaset dove ha operato per anni e pure con grandissimo successo.

Lei ha difatti parlato di un arrivederci e non di un vero e proprio addio quando ha comunicato “il tutto” tramite una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Tra l’altro a spaccare i cuori in mille pezzi dei suoi fan c’è stata anche la notizia della sua nuova crisi, con ennesima separazione, dal marito Stefano De Martino.

Lei è stata avvistata con il bel Elio ma pure lui pare essersi dato alla macchia e così trascorre l’estate in compagnia della sua famiglia e dei figlioletti Santiago e Luna Marì. Michelle è single e sta bene così. Perlomeno è quello che ha dichiarato lei, ormai un paio di mesi fa, nel corso di una sua ospitata a Verissimo, dalla splendida Silvia Toffanin.

Belen e la proposta piccante fatta alla Hunziker

Al tempo aveva anche sostenuto di non essere affatto alla ricerca di un uomo e di volersi concentrare maggiormente sul suo lavoro sia di showgirl sia di imprenditrice digitale oltre che di mamma di ben 3 figlie e neo nonna del piccolo Cesare. Ora sta trascorrendo delle lunghe vacanze con la famiglia e i suoi amici più cari.

Ora come ora si trova in Sardegna, una terra della quale lei, come ha rivelato la stessa in una Storia, si è innamorata. Ed è qui che nel corso dell’estate 2022 ha trascorso bei momenti in compagnia del sensuale medico Giovanni Angiolini con il quale a settembre l’idillio era finito. Fatto sta che ora si parla di lei per altro. Difatti tutti quanti sono rimasti basiti per la proposta piccante che le ha fatto Belen.

Insieme su OnlyFans, lo studio impazzisce

Tempo fa, durante un’intervista per Le Iene, la splendida argentina ha chiesto alla collega se avesse mai pensato di aprire un suo profilo su OnlyFans che tra l’altro va sempre più forte non solo tra i giovani e i giovanissimi. Come sempre la divina showgirl svizzera l’ha presa sul ridere e con ironia ha risposto che se un domani dovesse trovarsi in difficoltà con il mutuo ci farebbe un pensierino.

A quel punto l’altra le ha proposto di fare qualcosa insieme, anzi, addirittura di aprire un profilo di coppia. Oltre a ciò, ha svelato, pungolata dalla Rodriguez, che se un fotografo di grido le chiedesse oggi di posare nuda potrebbe accettare anche se, come ha ironizzato, ” Ogni melone ha la sua stagione…”. A quel punto il pubblico sia presente in studio che a casa è letteralmente esploso.