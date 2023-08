Jack Vanore, la verità sul suo ritorno a UeD: cosa sta per accadere

Jack Vanore, la verità del suo attesissimo ritorno a Uomini e Donne nella stagione TV 2024.

Per tantissimo tempo Jack Vanore è stato un grandissimo protagonista del dating show più amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana. La sua uscita di scena ha suscitato molti malumori e lasciato il classico amaro in bocca aia più. Da quel momento è iniziato un chiacchiericcio decisamente incessante sulla sua persona.

Si è iniziato a mormorare di discussioni dietro le quinte, che tuttavia non ci sono mai state, tanto meno con la vedova Costanzo.

Per tanti anni è stato legato il compagno della splendida Raffaella Mennoia, grandissima collaboratrice di Maria De Filippi. Entrambi si sono ben presto rifatti una vita dal punto di vista sentimentale e pare che oggi siano rimasti in ottimi rapporti.

Jack si dedica con passione alla Moda e allo sport e ama mantenere un contatto costante e diretto coi suoi estimatori sui Social. Ancora oggi è in ottima forma e più affascinante che mai. Essendo felicemente fidanzato, chiaramente non potrebbe tornare a Uomini e Donne in veste di tronista ma in ogni caso potrebbe farlo come consigliere, come ha anche fatto nell’ultimo periodo in TV.

Jack Vanore e la sua vita dopo UeD

Ora come ora vive a Genova, ma per lavoro si divide con disinvoltura tra Roma e Milano. Insomma, la sua è una vita quasi sempre con la valigia in mano, ma pare che nel suo cuore di giovane e affascinante uomo, ci sia anche il desiderio di poter tornare al dating show, che ha fatto parte, per un lungo periodo, della sua vita.

Qui infatti non solo ha conosciuto la fama, ma anche tante persone per lui molto speciali. A quanto pare lui si sentiva a casa. Ed è per questo motivo che ha lasciato senza parole molti telespettatori del dating show il fatto di non vederlo più lì, nemmeno come special guest in qualche puntata.

La verità sul suo ritorno dalle sue parole

In ogni caso per lui non si è mai parlato di un vero addio, ma solo di un arrivederci. Lo ha rivelato lo stesso durante una chiacchierata con i suoi fan sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Quando un utente gli ha chiesto per quale motivo lui non fosse più presente in trasmissione lui ha vuotato una volta per tutte il sacco.

“Sono felicissimo di questa vostra domanda o affermazione perché ci ho messo sempre tantissima passione. Mi sono sempre sentito in debito per questo programma che mi ha dato tantissimo e mi continua a dare, dove ho instaurato un rapporto di amicizia per me è proprio una famiglia. Quindi assolutamente non è stato un addio ma semmai un arrivederci“. Chissà che ora non gli arrivi la chiamata di Maria.