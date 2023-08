Royal Family, Elisabetta ha dovuto farlo davvero per tenere William in famiglia: il video rivela tutto

Royal Family, la mitica e compianta Regina Elisabetta lo ha fatto per davvero per tenere William in famiglia. Il video parla molto chiaro.

Manca, manca indubbiamente tantissimo e non solo presso il popolo inglese la splendida Regina Elisabetta che è rimasta nella Storia e che l’ha anche fatta. Quando è stata annunciata la sua morte il mondo intero si è stretto intorno ai suoi cari. Con la sua dipartita era finita un’era. Anche i TG e i giornali non hanno parlato d’altro per giorni.

Sul trono è arrivato poi l’amatissimo figlio Carlo che è stato ufficialmente incoronato Re lo scorso 6 maggio 2023 mentre la sua Camilla Regina a tutti gli effetti. Tale scelta era stata voluta dalla stessa Elisabetta che con il trascorrere del tempo aveva imparato ad apprezzare sul serio la seconda nuora. Inizialmente non l’aveva vista di buon occhio e considerata l’amante di.

Del resto per tantissimi anni lei e Carlo lo sono stati. Ora però la donna si è presa la sua rivincita e anche gli Inglesi la apprezzano molto sebbene pari che stimino di più Kate Middleton.

E con lei il marito William con il quale ha messo al mondo tre splendidi bambini quali George, Charlotte e Louis. Tant’è che avrebbero voluto vedere già loro sul trono. Perlomeno in molti sondaggi risulta così.

Royal Family, l’inaspettato gesto di Elisabetta per William

Anche Elisabetta ha sempre dimostrato di avere una grandissima predisposizione per il nipote fin da quando era piccolino. Un amore che lui ha fortemente contraccambiato, standole accanto anche negli ultimi istanti della sua vita. Una vita che lei ha vissuto a pieno polmoni mettendo in luce un carattere forte e determinato.

Fatto sta che moltissimi anni fa è stata lei a salvargliela o comunque ad aiutarlo a non farsi molto male. Lui era davvero molto piccolo. E ora spunta dal passato un video, che è una vera coccola per il cuore e l’anima, dove lei, come una qualsiasi nonna super amorevole, salva dai guai il suo amatissimo nipotino.

Il video che scalda i cuori

Nel video, che sta diventando virale, si vede Elisabetta che corre dietro a William, vestito di bianco. Siamo alle nozze di Sarah Ferguson e il Principe Andrea, dunque l’anno in corso era il 1986. Lui stava rischiando di scivolare e di fare una brutta caduta. La nonna, che era dietro di lui di diversi passi, è corsa a sorreggerlo prima che cadesse vicino alla carrozza.

In quel momento difatti aveva da poco preso il via il corteo reale e dunque le telecamere erano puntate sui membri della mitica Royal Family. E chissà se nel rivederlo oggi, a distanza di tanti anni, sia a William sia a Carlo non scenda una calda lacrima sul volto. Del resto l’hanno amata tantissimo entrambi. E parliamo di un amore sempre altamente ricambiato.