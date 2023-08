Gabriel Garko, la assurda verità sui ritocchini: ha vuotato il sacco solo adesso

Gabriel Garko, la verità, senza se e senza ma, sui suoi chiacchieratissimi ritocchini. Ha vuotato il sacco solo ora.

Tra i divi più acclamati a livello attoriale nel nostro Paese non possiamo che non annoverare l’affascinante Gabriel Garko.

L’artista lo scorso anno, ha fatto sognare ad occhi aperti in veste di eccellente e impeccabile ballerino a Ballando Con le Stelle. Era dato per vincitore e anche la temutissima giuria ha espresso pareri molto lusinghieri nei suoi confronti.

Si è infortunato varie volte e in maniera piuttosto grave, ma lui, essendo un uomo dotato di un carattere forte e determinato, ha proseguito all’interno del programma fino alla fine. È giunto alla finalissima ma lì ha dichiarato di non sentirsela più di gareggiare, per il fatto che se lo avesse fatto avrebbe mancato di rispetto nei confronti degli altri concorrenti, della giuria e del grande pubblico.

Difatti lui non avrebbe potuto ballare seriamente, non essendo più in grado di stare in piedi. Ha ricevuto un premio speciale che l’ha commosso e si è esibito cantando il brano La Fine di Tiziano Ferro. Gabriel è stato anche più volte ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha aperto il suo cuore.

Gabriel Garko e la sua chiacchieratissima vita privata

Dopo il suo coming out avvenuto al GF Vip, lui è stato invaso da un potentissimo chiacchiericcio riguardo la sua vita privata. A quel punto in molti hanno iniziato a chiedersi se fossero state vere le sue storie con moltissime donne dello spettacolo. E ancora oggi, a distanza di tempo, se ne parla a spron battuto.

Lui, dal canto suo, è molto riservato e non ama parlare de suoi amori, ma pare che ora sia single. Tra gli altri argomenti che lo riguardano c’è anche il discorso dei ritocchini estetici. Secondo molti, lui si sarebbe rifatto, soprattutto gli zigomi, che in alcune apparizioni in TV sarebbero risultati parecchio evidenti. Ora è arrivata la verità per bocca dello stesso Gabriel.

La verità sui ritocchini da parte dell’attore

“Io lì non stavo bene, ero leggermente più gonfio.”, così ha esordito l’attore, parlando a Belve con la divina Francesca Fagnani. In poche parole in quel periodo non stava molto bene e aveva problemi alla tiroide. Ergo aveva assunto medicinali a base di cortisone che lo avevano gonfiato.

Immediatamente la giornalista ha ribattuto: “Non è che fra 10 anni fa outing dicendo che non era cortisone ma era ialuronico?”. A quel punto Garko è scoppiato in una fragorosa risata e ha ribattuto: “E lo chiameremo il segreto di Pulcinella lo stesso”. Oggi è in splendida forma e i suoi fan non vedono l’ora di vederlo nella nuova fiction targata Mediaset insieme alla bellissima Anna Safroncick.