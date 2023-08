Paolo Bonolis senza parole, incidente clamoroso in tv: la caduta della protagonista è terribile

Paolo Bonolis non ha più parole ed è rimasto malissimo oltre che preoccupato. Si parla di un incidente che ha del clamoroso in TV. La protagonista è caduta.

Si sta godendo la sua calda estate 2023 da single l’amatissimo Paolo Bonolis. Il mattatore TV, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, è uno dei conduttori più amati dagli italiani di ogni età.

Uomo colto e sensibile, si è mostrato con lo sguardo triste e incline al pianto quando nel video, pubblicato da Vanity Fair, parlava della fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli.

La coppia era presente insieme in quel momento. Entrambi hanno rilasciato un’accorata intervista alla rivista. I fan non potevano crederci anche se già da tempo voci sempre più insistenti parlavano di crisi e di addio vero e proprio per loro. A quanto pare è stata l’ex opinionista del Grande Fratello Vip era reclamare i suoi spazi. Tuttavia i due si vogliono ancora bene e si frequentano.

Non per nulla hanno trascorso insieme ad ora tante giornate tra cui Ferragosto. Tra l’altro è stato pubblicato proprio uno scatto, condiviso sul Profilo Ufficiale Instagram di Sonia, a fare il giro dell’etere. In esso appariva Paolo in piscina con il nipotino. Lo sguardo era stanco e in molti hanno sentenziato subito che fosse un uomo distrutto dal dolore.

Paolo Bonolis basito, l’incidente in Tv che l’ha sconvolto

Altri hanno invece subitaneamente sentenziato che non fosse il caso che l’ex moglie pubblicasse quello scatto. Nessuno dei due ha replicato ma la polemica non si è fermata. L’ex coppia ha lavorato ancora insieme e ha appena messo a punto la nuova stagione di Ciao Darwin, anche se però andrà in onda con un leggero ritardo, rispetto alla tabella di marcia prevista.

Non per nulla è sparito il trailer che annunciava il tutto. Il giornalista Giuseppe Candela ha fatto sapere che probabilmente Ciao Darwin è stato spostato in un periodo in cui la platea è più ampia, dunque non a settembre ma ad ottobre inoltrato. Nel frattempo i fan della trasmissione di possono godere delle repliche delle passate stagioni. Ed è proprio in una di esse che è capitato il fattaccio. Incidente in TV con la caduta della protagonista.

La cabina è esplosa, la concorrente illesa

In realtà niente di grave e nessuno si è fatto male. Nella fase finale del gioco una cabina piena d’acqua non ha retto esplodendo. In primis è arrivata la perdita che sia Paolo che Luca Laurenti non hanno potuto non notare. Successivamente la cabina ha ceduto e la donna che si trovava al suo interno è caduta fuori. Per fortuna non si è fatta male, ma solo tantissime risate.

Anche in questo caso il conduttore non ha perduto il suo proverbiale aplomb ed è riuscito a salvare il salvabile, buttandola sulla risata e dando vita ad altri sketch. La clip relativa è ancora oggi molto cliccata e condivisa sulle tante piattaforme Social, a dimostrazione di quanto Ciao Darwin sia ancora oggi amatissimo e atteso da una grossa fetta di pubblico italiano.