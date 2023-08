Ilary Blasi, altro che Totti: il primo uomo della sua vita è stato Enrico Papi | L’assurdo retroscena

Ilary Blasi, ma quale Totti! Il primo uomo della sua vita è stato niente meno che Enrico Papi. Il retroscena che di certo non ti aspetti.

Si sta godendo a pieni polmoni gli ultimissimi scampoli della sua estate 2023 la meravigliosa Ilary Blasi. E lo sta facendo perlopiù in compagnia del suo Bastian Muller.

L’affascinante imprenditore tedesco, che le ha rubato letteralmente il cuore, fa coppia fissa con lei da svariati mesi ormai. I due fanno sul serio e ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia.

Tra l’altro i figli di lei, stiamo ovviamente parlando di Christian, Chanel e della piccola Isabel, vanno molto d’accordo con lui. E ciò è chiaramente fonte di grandissima gioia per la conduttrice romana. Come lo è trascorrere momenti meravigliosi con la sua dolce metà. Nelle ultime settimane i due sono stati in Brasile e poi a Cortina, senza nemmeno dimenticare di fare una puntatina in Sardegna.

Ora Ilary sta per tornare alla base, nella sua villa all’ Eur a Roma, dove vive con la prole e ove fino a poco tempo fa aveva la residenza pure il suo tanto celebre ex marito, ovvero il bellissimo Francesco Totti. Fatto sta che pare che non sia stato lui il primo uomo della sua vita. No, lo sarebbe stato niente meno che il carismatico Enrico Papi. Sono stati forse fidanzati?

Enrico Papi e Ilary, lui è stato il primo per lei

La notizia è decisamente sconvolgente e lascia decisamente senza fiato. In ogni caso si sa da tempo che i due si conoscono praticamente da una vita e che si vogliono un gran bene. Tutto ciò era più che palpabile ed evidente anche durante la diretta dell’edizione 2023 dell’ Isola dei Famosi, condotta dall’ ex signora Totti.

Lui ha rivestito il ruolo di opinionista, prendendo il posto di Nicola Savino. Ad affiancarlo in studio in questa nuova avventura professionale la divina Vladimir Luxuria che opera da tempo nel reality in questa veste dopo averlo vinto in precedenza. Fatto sta che nessuno sospettava quello che ha svelato il carismatico Enrico riguardo a lui e a Ilary. Lui sarebbe stato il primo.

Lui la scelse e la aspettò

Il retroscena, che ha decisamente dell’incredibile, il conduttore lo ha rivelato durante una bella intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni per parlare per l’appunto del suo nuovo impegno televisivo alla Corte della Blasi. E cosa avrebbe mai rivelato di tanto forte sul loro rapporto? Ok, ha detto di essere stato il primo, ma in che senso?

“Ilary? Posso dire di essere stato il primo a sceglierla in TV. Cercavamo una ragazza per una telepromozione all’interno di Sarabanda e lei mi colpì. Non aveva nemmeno 18 anni e aspetto che li compisse perché volevamo lei”, ha svelato Enrico. Poco dopo ha anche rivelato che cosa l’avesse particolarmente colpito. “Notai subito la sua spontaneità“. Una qualità che ancora oggi possiede.