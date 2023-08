Miguel Bose, ormai non c’era più nulla da fare: l’addio è un fulmine a ciel sereno | Decisione straziante

Miguel Bosè, ormai purtroppo non c’era più nulla da fare per l’amatissimo artista. L’addio è stato inevitabile.

È certamente un autore e un artista completo a 360°, l’immenso Miguel Bosè. Uomo molto affascinante, è stato fin da giovane parecchio attivo, non solo nel mondo delle stette note, ma anche in TV. I suoi fan della prima ora lo ricorderanno di certo come concorrente del mitico Festivalbar, che ha vinto per ben tre volte.

In nome della sua grande preparazione musicale e non solo, ha lavorato dietro le quinte di parecchi programmi TV italiani, tra cui lo stimatissimo Festival Di Sanremo.

Lo ha chiamato pure la straordinaria Maria De Filippi, che lo ha fortemente voluto nel ruolo di coach per il suo serale. In molti poi lo ricorderanno come conduttore di Operazione Trionfo, che ha ottenuto un gran successo.

Tuttavia lui è ricordato per lo più come grandissimo performer e cantate sopraffino. Carismatico e magnetico, ha infranto tantissimi cuori, che oggi lo rimpiangono amaramente. Difatti di lui si sono perse praticamente le tracce e in TV non lo si vede più. In tantissimi sui Social hanno iniziato a domandarsi perché abbia compiuto tale scelta.

Miguel Bosè, tristemente rapinato in casa

In questi giorni Miguel è ritornato agli onori della cronaca per essere stato tristemente rapinato in casa propria da un comando armato. Gli è stata puntata una pistola alla tempia mentre si trovava in casa con il figlio Tadeo. Lui è stato rinchiuso in una stanza assieme alle colf, mentre i ladri gli hanno sottratto gioielli e denaro, ma non i quadri di valore.

A parlare dell’accaduto è stato il conduttore televisivo messicano Gustavo Adolfo Infante. Miguel è rimasto sconvolto, ma sta bene, così come la sua creatura. Nell’ultimo periodo ha dato alle stampe un libro autobiografico dove possiamo leggere tanti aneddoti e retroscena sconosciuti ai più. Chiaramente poi lui ha molto sofferto per la dipartita, avvenuta il 23 marzo 2020, dell’adorata madre Lucia Bosè, che è deceduta a 89 anni per via del Covid-19.

Che cosa fa oggi lontano dalle scene

Il cantante oggi, a 67 anni compiuti e splendidamente portati, ha deciso non di lasciare il mondo dello spettacolo, ma di non stare davanti bensì dietro le quinte. E lo sta facendo sia per la TV che per il Teatro, altro suo grandissimo amore, sebbene lo abbia scoperto solo di recente. Possiede un Profilo Ufficiale Instagram dove pubblica di tanto in tanto sue fotografie e qualche video.

Ora ha i capelli e il pizzetto canuti ma non ha mai e poi mai perduto il suo proverbiale fascino. Inoltre ama condividere coi suoi estimatori pure momenti appartenenti al passato della sua lunga e fulgida carriera artistica, con tanto di brevi esibizioni live. Ciò rappresenta una vera coccola per l’anima per i suoi ancora numerosi fan.