Dottor Nowzaradan, hai capito chi è suo figlio? È molto più famoso di lui ma nessuno lo sa

Sapete chi è il figlio del dottore più famoso della TV? Una vera star più di lui. Fuori il nome.

Da tantissimi anni il mitico dott. Nowzarardan, ci fa compagnia con Vite Al Limite, che in Italia è trasmesso con enorme successo su Real Time.

Qui abbiamo modo di conoscere numerosissime persone, sia uomini che donne di tantissime età differenti, che decidono di affidarsi al medico per perdere tutti quei chili che non permettono loro di vivere una vita normale.

Solitamente hanno alle spalle esperienze parecchio dure di violenze psicologiche e/o fisiche, che hanno lasciato il segno nelle loro anime. Il cibo ha rappresentato per loro una vera e propria valvola di sfogo per lenire di dolore. Sovente sono parenti o amici, fortemente preoccupati a scrivere al programma per chiedere aiuto.

Molte volte i pazienti gettano la spugna, mentre altri riescono ad ottenere dei risultati che possono essere pazzeschi. Chiaramente tantissima è la curiosità nel conoscere le loro odierne condizioni di salute e vedere come sono oggi. Non sempre è possibile, soprattutto se non hanno ottenuto grandi risultati, dal momento che si danno talora alla macchia.

Dott. Nowzaradan e il suo celebre figlio

Chiaramente il dott. Nowzaradan è felicissimo quando sa di essere riuscito ad aiutare queste persone, con le quali tuttavia è difficile il più della volte trattare. Non mancano infatti momenti di grande sconforto, nonché di viva rabbia. Lui, essendo un grandissimo professionista, lo sa bene e non si demoralizza innanzi a ciò.

È certamente un vincente, così come lo è suo figlio, che è super famoso. Ricordiamo che il medico è stato sposato con una bellissima donna, dalla quale però si è separato nei primi anni 2000. Da lei ha avuto ben tre figli e uno è particolarmente celebre, oltre che molto simile, fisicamente parlando al suo papà. Sapete chi è e di che cosa si occupa il giovane?

Che cosa fa nella vita Jonathan

Stiamo parlando del primogenito, che è venuto alla luce il 6 febbraio del 1978. Si chiama Jonathan e lavora dietro le quinte con il celebre padre, Esso è nientemeno che il regista di Vite Al Limite. È una persona molto riservata, forse ancora di più del famoso genitore e pertanto non sappiamo assolutamente nulla della sua vita privata, che tale per lui deve sempre restare.

In ogni caso si sa che ha due sorelle, quali Jennifer e Jessica, che non sono interessate al mondo dello spettacolo e che condividono l’immensa passione sia per l’Arte che per la fotografia. Dunque possiamo dire che l’aria di amore per l’Arte sia molto forte all’interno della loro famiglia, sebbene Jonathan l’abbia direzionata in modo differente e più tecnologico.