Gianni Sperti verso l’addio a UeD | Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi: “Nessuno è indispensabile”

Uomini e Donne, Gianni Sperti verso l’addio al famoso dating show di Canale 5. ” Nessuno è indispensabile”, parole che spaccano i cuori e fanno pensare.

Ormai ci siamo, stanno per iniziare le registrazioni della nuova e assai attesa stagione del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiana. Il fischio d’inizio per quanto concerne la messa in onda è fissato per lunedì 11 settembre 2023. Chiaramente grandissima è la curiosità di conoscere i nomi dei nuovi tronisti.

Ci si chiede inoltre all’interno del Trono Over se ci saranno delle novità, delle uscite di scena e dei grandi ritorni. Tuttavia nelle ultime settimane in Rete è iniziato a circolare il Caos vero e proprio pure riguardo agli opinionisti del programma.

Se da un lato in questi giorni si mormora che porrebbe arrivare a ricoprire tale ruolo pure la divina Ida Platano, ora c’è preoccupazione per quelli storici.

Tinì, con la sua eleganza e la sua riservatezza, è stata data praticamente fin da subito confermata mentre per Tina Cipollari la situazione pareva ben differente. Si diceva che infatti lei fosse senza alcun ombra di dubbio fuori da Uomini e Donne. Lei, stanca dell’incessante chiacchiericcio, ha poi smentito categoricamente il tutto. E Gianni Sperti? Per lui si parla persino di addio.

Gianni Sperti e l’addio a Uomini e Donne

Lui è certamente un volto televisivo molto amato dal grande pubblico e possiede indubbiamente il suo zoccolo duro di estimatori che lo seguono fin dai tempi dei suoi esordi. Allora li faceva sognare nelle vesti di eccellente ballerino in numerose trasmissioni di punta delle Reti Mediaset come Buona Domenica.

Particolarmente attivo sui Social, ama rispondere di tanto in tanto alle domande dei suoi fan e regalare loro momenti della sua vita privata sia tramite la condivisione di post che il caricamento di Storie nel suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Tuttavia non è qui che ha lasciato la confessione che ha sconvolto i cuori, bensì durante una sua intervista a Novella 2000. Nessuno è indispensabile.

“Siamo tutti utili ma non…”, la confessione che preoccupa

Nel parlare della sua collaborazione con il dating show Gianni ha ricordato del fatto che nel corso dell’ultima puntata di stagione Tina avesse chiesto a Maria se fossero confermati anche per quella successiva e lei aveva assentito. Tuttavia, come ha sottolineato il ballerino, è passato del tempo e le cose possono cambiare. In ogni caso lui sarebbe pronto ad accettare qualsiasi decisione.

” Una personalità molto importante della TV mi disse: ” Gianni, ricordati che siamo tutti utili ma non indispensabili”. Per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva. Sono una persona matura e coerente. Mi godo il presente. Poi chissà…”, queste le parole dell’opinionista di Maria. Ovviamente i suoi fan ora incrociano le dita per lui.