Silvia Toffanin, spunta la verità sulla chirurgia: cosa si è rifatta (e cosa invece ha di naturale)

Silvia Toffanin, anche lei ha ceduto al fascino del classico ritocchino estetico. Cosa si è rifatta.

Ormai ci siamo, è praticamente ai nostri di partenza della nuova e assai attesa stagione televisiva. Immancabile ovviamente sulle Reti Mediaset, in particolare su Canale 5, l’appuntamento con Verissimo che è il rotocalco più visto e amato dagli italiani di ogni età.

Lo troveremo sia nel canonico spazio del sabato che in quello più recente della domenica pomeriggio.

La scelta del doppio appuntamento settimanale è risultata fin da subito particolarmente vincente e convincente, visti i grandissimi risultati che porta sempre a casa il programma. Il merito è certamente della scelta sempre super azzeccata degli ospiti, delle grandi esclusive e delle meravigliose interviste che vengono realizzate in studio o tramite collegamenti video.

Ovviamente l’ 85% del merito del successo deve essere attribuito alla divina Silvia Toffanin che da una vita lo conduce con grazia, professionalità e infinita dolcezza. Lei sa infatti come entrare immediatamente in sintonia con chi ha davanti anche se lo conosce molto poco dal punto di vista personale e privato.

Silvia Toffanin, la più amata dagli italiani

Lei è certamente una delle conduttrici più amate dal grande pubblico che è stato molto felice pure di vederla, sebbene per pochissimi giorni, impegnata alla co-conduzione di Striscia La Notizia. Inoltre ha fatto molto sorridere e persino divertire, oltre che decisamente incuriosire, le sue confessioni avvenute durante la sua ospitata a Felicissima Sera, da Pio e Amedeo.

Qui aveva svelato dove si erano scambiati il primo bacio lei e Pier Silvio Berlusconi, il suo storico compagno con il quale ha messo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina e di come si comporta lei a casa. Tuttavia non ha mai parlato a cuore aperto del fatto che pure lei abbia subito l’irresistibile fascino del ritocchino estetico. Che cosa si sarebbe rifatta.

Che cosa si sarebbe rifatta

Lei è chiaramente una bellissima donna, dotata pure di una fisicità a dir poco spettacolare. Certamente lei è una persona che ama prendersi cura di se, mangiando sano e facendo tanto movimento oltre che attività sportiva. Il suo viso è radioso e dolcissimo. Tuttavia si è iniziato a sussurrare che lei abbia rimpolpato, leggermente e mai in maniera esagerata, gli zigomi.

Inoltre sembra che le labbra siano un po’ più piene rispetto al passato. In ogni caso pure qui si parlerebbe di un intervento non invasivo e appena appena percettibile. Silvia, dal canto suo, non ha mai ammesso o smentito il fatto. C’è comunque da dire che lei sia una quasi 43enne meravigliosa e che non ha nulla da invidiare a una trentenne.