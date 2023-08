Questa bambina bellissima oggi è un’attrice molto richiesta ovunque: è altrettanto bella ancora adesso

Qui era una bambina a dir poco bellissima e oggi è un’attrice sopraffina e molto richiesta. Chi è?

Non è possibile non rimanere incantati innanzi a questo scatto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord.

La bimba che possiamo ammirare si è messa in posa come una baby diva. Sapeva fin da allora il fatto suo e si trovava di certo a suo agio innanzi a un obiettivo. Con il tempo ha dimostrato di essere sempre più brava a farlo.

Se in un primo momento ci ha conquistato e si è fatta conoscere ad ampio raggio praticamente ovunque, sia presso il grande pubblico che gli addetti ai lavori, poco più che una ragazzina, in nome della sua ragguardevole bellezza e incredibile fisicità, poi ben presto si è fatta apprezzare per il suo incredibile talento.

Dopo averla ammirata come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà, attività che comunque non hai mai del tutto accantonato, l’abbiamo vista per un breve periodo impegnata alla conduzione, o meglio alla co-conduzione. Tuttavia ben presto ha capito che fosse un’altra la strada professionale da percorrere, ovvero quella della recitazione. Ed è diventata poi un’attrice super richiesta.

Qui era una bimba bellissima, oggi la più richiesta come attrice

In ogni caso il Piccolo Schermo non l’ha mai abbandonato e anzi ne è diventata una regina, soprattutto a livello di fiction. Non ha disdegnato nemmeno il Grande Schermo. L’abbiamo anche ammirata più volte nel corso della precedente stagione nel salotto di Verissimo dove ha regalato sempre meravigliose chiacchierate a cuore aperto con Silvia Toffanin.

Qui si è pure presentata in compagnia di un suo bellissimo collega che è considerato un vero e proprio divo nel nostro Paese nel quale si è trasferito a vivere piuttosto di recente. Con lui nelle scorse settimane è tornata sul set per girare la seconda stagione di una nuova serie TV di Canale 5 che li vedrà nuovamente grandissimi protagonisti. Avete capito di chi stiamo parlando?

Francesca Chillemi, ora nuovamente sul set con Can

Sì, è proprio lei, la bellissima Francesca Chillemi che sta girando ora i nuovissimi e attesi episodi di Viola Come Il Mare accanto allo splendido Can Yaman. I due sono grandissimi amici, si vogliono un gran bene e si stimano a vicenda. Tuttavia non è mai nato nulla di più come hanno più volte sostenuto entrambi.

Nel frattempo, per ingannare l’attesa, i rispettivi fan, che sono decisamente numerosi, si possono deliziare osservando qualche scatto appartenente al dietro le quinte in attesa di vedere la seconda stagione della serie in prime time su Canale 5. E dopo il finale aperto della prima, come sostengono alcuni sui Social, ci si può aspettare davvero di tutto.