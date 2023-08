Letizia di Spagna distrutta, la figlia vittima di bulli: come l’hanno ridotta

Letizia di Spagna, la splendida Reina è distrutta. La sua adorata figlia bullizzata. Che cosa è successo e come l’hanno ridotta.

Ha indubbiamente il cuore spezzato in mille pezzi la Ortiz. Una sua creatura che lei ama più della sua stessa vita è stata vittima di alcuni bulli.

Lei come mamma soffre ma è anche profondamente indignata per quello che è tristemente accaduto che è assolutamente inaccettabile. Purtroppo oggi con il pullulare continuo di nuove piattaforme Social è più facile essere attaccati sul Web.

I leoni da tastiera, che poi presi singolarmente e di persona, sono solitamente delle vere pecore, non attaccano soltanto vip o comunque personaggi famosi che anche se è brutto ammetterlo ci hanno fatto l’abitudine, ma pure persone non famose. Basta che qualcosa faccia scattare in loro derisione e la cattiveria viene servita in un piatto d’argento.

Non contenti creano profili falsi, spacciandosi per altre persone cercandole anche di metterle nei guai. Se in questo caso si parla di cyberbullismo, non dimentichiamoci nemmeno che sussiste tuttora quello classico del quale fino a poco tempo fa non si parlava e che avviene per lo più nell’ambiente scolastico. Ed è difatti qui che l’ha subito la primogenita Leonor di Letizia di Spagna e del marito Felipe.

Letizia di Spagna, dolore per la figlia bullizzata

Se la scuola, così come la famiglia, dovrebbero almeno in linea teorica o, come si suol dire, sulla carta, essere i luoghi cardine e più importanti di un bambino e di un ragazzo, capita fin troppo spesso che siano quelli dove si sviluppino atti di violenze molto forti sia fisici sia psicologici E non parliamo soltanto della piaga sociale della violenza sulle donne.

Tornando a Leonor, la ragazzina sarà la prossima erede al trono di Spagna. Lei è legatissima ai suoi tanto celebri genitori e alla sorella minore Sofia. Sta per iniziare a frequentare la stessa Accademia Militare che da ragazzo frequento il suo adorato papà. E qui sarà trattata come tutti gli altri. Fatto sta che ora un episodio di bullismo l’ha riguardata e sono lacrime per mamma Letizia.

Leonor non si è fatta intimidire

Tuttavia il fatto, seppur molto triste, risale a un po’ di tempo fa. A quanto pare Leonor è sempre stata una grande sportiva e ha dimostrato, oltre che una grandissima passione, un vero talento per il calcio. Fatto sta che per questo motivo al College è stata presa di mira in maniera assai pesante da alcuni bulli.

Chiaramente ciò è stato fonte di grandissimo dolore per la ragazza e per la mamma. In ogni caso Leonor, che possiede un carattere molto forte, determinato e coraggioso non si è fatta intimidire ed è andata dritta per la sua strada. Ora è pronta per la sfida dell’ Accademia ma non ha alcuna intenzione di dimenticare la sua ragguardevole femminilità.