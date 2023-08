Alberto di Monaco, la notizia lo ha sconvolto: lui e la sua famiglia stanno per finire come i Windsor | Cosa sta accadendo

Alberto di Monaco, la notizia è a dir poco sconvolgente. Lui e i suoi cari stanno finendo come la Royal Family.

Non c’è mai pace non solo per la sua splendida consorte, e stiamo chiaramente parlando di Charlene, ma nemmeno per lui, l’affascinante Alberto di Monaco.

Chiaramente il fatto di essere un uomo tanto in vista e che fa parte di una prestigiosa famiglia come quella dei Grimaldi non gli consente di non essere sempre e costantemente sulla cresta dell’onda.

E ciò non gli permette nemmeno di essere molto chiacchierato qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica. Sta di fatto che se ora sembra che le cose tra di lui e la sua consorte stiano andando molto bene, ci siano altri motivi che fanno chiacchierare sulla sua persona. In ogni caso si era pure mormorato negli ultimi mesi che lei potesse essere in dolce attesa, ma a quanto pare non è così.

Dulcis in fundo le voci di una crisi coniugale tra di loro non mancano mai e spuntano fuori dal cappello a cilindro quando meno se l’aspettano. Ciò ha preso il via da quando lei, un paio di anni fa, ha realizzato un viaggio nella sua Sudafrica che è durato molto di più rispetto al previsto. Sono successivamente sopraggiunti per la Principessa problemi di salute che hanno preoccupato i suoi estimatori.

Alberto di Monaco è sconvolto

Ora quest’ultimi si stanno preoccupando nuovamente perché aleggia nell’aria l’idea che la Famiglia Grimaldi possa fare la stessa fine degli Windsor. Non per nulla le sorelle di Alberto non vedono affatto di buon occhio Charlene e la grande antipatia è assolutamente reciproca. E pare che lo stesso Principe non ne possa davvero più di queste diatribe che lo metteranno di certo in seria difficoltà.

Difatti così non può sovente trascorrere del tempo con tutta la famiglia riunita se non per occasioni pubbliche e ufficiali, come le vacanze estive. E i gemellini, Jacques e Gabrielle, che sono adorati dalle loro zie, difficilmente possono stare con loro se c’è la loro mamma. E qui la situazione ci ricorda molto quella ancora in vigore e assai tesa tra Willam ed Harry, nonché Kate e Meghan.

I Grimaldi sempre più simili ai Windsor

Tuttavia non è solo per questo che si mormora che i Grimaldi faranno la loro stessa fine. Difatti se la mitica Royal Family è stata protagonista della serie Netflix, di immenso successo, The Crown, sebbene non l’abbia mai autorizzata, ora toccherebbe ad Alberto e ai suoi familiari essere immortalati con le loro storie sul Piccolo Schermo.

In ogni caso, come spiffera Variety nelle vesti di produttori ci sarebbero proprio alcuni membri della sua famiglia come Andrea, Pierre, Beatrice ( da nubile Borromeo), Charlotte Casiraghi e il marito di lei Dimitri Rassam. Le riprese dovrebbero iniziare a metà 2o24. Si inizierà il racconto dal passato per poi arrivare pian piano ai giorni nostri. Intanto cresce l’attesa.