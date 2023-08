Uomini e Donne, protagonista amatissima aggredita in stazione | Racconto da brividi: “Tremo”

Uomini e Donne, amatissima e bellissima protagonista aggredita quando si trovava in stazione. Lei sta ancora tremando.

Manca davvero poco al fischio d’inizio della nuova e assai attesa stagione del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana.

Se c’è davvero molta curiosità di conoscere senza se e senza ma i nomi dei nuovi tronisti, una grande bufera ha pure travolto gli storici opinionisti e il Trono Over.

Nel primo caso si è temuto l’addio di Tina Cipollari che tuttavia non ci sarà. Tra l’altro è stata la stessa vamp tramite un lungo messaggio Social a smentire ogni cosa. Inoltre ha affermato che sarà ancora più agguerrita che mai. Confermatissimi poi, a quanto pare, l’affascinante Gianni Sperti e l’elegante Tinì.

Inoltre si mormora che potrebbe ricoprire tale ruolo anche la splendida Ida Platano che è stata per tanti anni l’indiscussa protagonista del fitto parterre del Trono Over insieme alla cara amica Gemma Galgani. L’hair stylist, ormai bresciana di adozione, ha trovato l’amore nel cavaliere Alessandro Vicinanza con il quale ha trascorso una magica e romantica estate in giro per il mondo.

Uomini e Donne, protagonista amatissima aggredita

Ora però è un’altra grande protagonista sempre del mitico Trono Over a far parlare di sé ma per un motivo molto grave. La dama, che per la verità è uscita da un po’ di tempo dal programma di Canale 5, ma non dai cuori dei telespettatori, ha parlato sui Social di un’aggressione. Sarebbe avvenuta in stazione, esattamente a Milano.

Lei si è molto spaventata e il suo racconto è stato a dir poco agghiacciante. La cosa più dura da accettare è che è avvenuta in un momento in cui c’era tanta gente vicino a lei ma nessuno ha mosso un dito per aiutarla o rassicurarla. E ciò l’ha fatta molto indignare oltre che preoccupare ulteriormente per quello che le è successo e che al solo pensiero la fa ancora tremare. Di chi stiamo parlando?

L’agghiacciante racconto di Veronica Ursida

Di Veronica Ursida. L’ex dama, appena salita sul treno ha raccontato: “Mi sento svenire e mi viene da vomitare. Ho appena sventato una violenza o non so cosa con tre extracomunitari qui nella stazione di Milano gate. Ora sono sul treno ma vi giuro che tremo ancora come una foglia”. Queste le sue prime toccanti e dolorose parole.

Poco dopo ha proseguito dicendo: ” Mi sono sentita spingere e tipo toccare addosso da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto spingendo”. Fatto sta che “il tutto” è successo innanzi a una folla di persone che a detta della dama hanno fatto finta di nulla. Ora lei ha pensato di sporgere denuncia ma grande è l’amarezza per quello che le è successo,