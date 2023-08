Maria De Filippi senza freni, urla contro il famosissimo davanti a tutti: nessun pudore | Mai vista così prima

Maria De Filippi senza freni. Ha urlato e ripreso in maniera deciso il famosissimo uomo. Lo ha fatto davanti a tutti.

Se parliamo delle Reti Mediaset non possiamo non annoverare tra le sue maggiori protagoniste la splendida Maria De Filippi.

Anzi, possiamo pure aggiungere, che lei sia una delle sue indiscusse regine. A breve tornerà a farci compagnia con tante sue trasmissioni di enorme successo tra cui Uomini e Donne.

Tra l’altro in questi giorni hanno preso il via le registrazioni a Roma della nuova e assai attesa stagione. Non mancheranno di certo colpi di scena, docce fredde ma anche graditissime sorprese. Nell’ultimo periodo, oltre a dare vita a un entusiasmante sfida per azzeccare i nuovi tronisti, si è molto parlato del Trono Over.

Da quando, ormai da moltissimi anni ormai, ha fatto capolino all’interno del dating show di Canale 5, ha entusiasmato i numerosi telespettatori con le vicissitudini di dame e cavalieri . Tra l’altro in tanti casi hanno pure convinto di più rispetto alle varie frequentazioni avvenute all’interno del Trono Classico.

Maria De Filippi, come una furia. Le sue urla contro il famosissimo

Tornando all‘ Over si sussurra di un ritorno in grande stile nel fitto parterre di Isabella Ricci che ha da poco concluso il suo matrimonio con il cavaliere Fabio Mantovani e di Ida Platano ma in altre vesti. Difatti si mormora per lei un ruolo da opinionista. Molti telespettatori sui Social hanno chiesto se saranno poi presenti due affascinanti cavalieri quali Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Fatto sta che talvolta Maria De Filippi, che conduce il programma standosene seduta sulle scale, deve assistere talora a forti diatribe in studio. Solitamente cerca di far smorzare i toni e di far ragionare i litiganti. Tuttavia talvolta nemmeno lei riesce a non perdere le staffe. Come è accaduto quando ha urlato contro di lui. Si tratta di un bellissimo uomo e lo conoscete tutti quanti. Del resto è famosissimo.

Armando Incarnato nel mirino

Il fatto è accaduto tempo fa ma la clip relativa è ancora molto cliccata e condivisa in Rete. La conduttrice se l’è presa con Armando Incarnato che, non aspettandosi una super reprimenda da lei, non ha replicato più di tanto, se non inizialmente quando pensava di salvare il salvabile. Inoltre ha pure assunto l’aria del cane bastonato. Sono volati paroloni e la vedova Costanzo non si è risparmiata.

Oltre a sottolineare che lui negasse fatti più che evidenti, ciò che le avrebbe dato più fastidio è che lui abbia parlato male con Roberta della redazione. A quel punto lui non se l’è sentita di dire più nulla. Secondo molti il cavaliere si è trovato in difficoltà perché a rimproverarlo in maniera così dura sia stata una donna e una grande professionista che lui stima tantissimo.