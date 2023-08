Aurora Ramazzotti, la gravissima sindrome non le ha lasciato scampo: eppure è giovanissima

Aurora Ramazzotti e la gravissima sindrome che non le lascia scampo. I fan sono seriamente preoccupati per lei.

Ha riempito i cuori palpitanti dei suoi numerosi fan la splendida Aurora Ramazzotti quando ha annunciato loro di essere in dolce attesa. Per la verità tale annuncio ha svolto il ruolo di conferma di ciò che già aveva preannunciato Alfonso Signorini dalle pagine di Chi.

Il giornalista aveva anche definito Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dei nonni rock.

Loro sono letteralmente pazzi del piccolo Cesare, come del resto lo sono la sua giovanissima mamma e il suo papà. Stiamo parlando di Goffredo Cerza, storico compagno di vita di Aury. I due sono decisamente molto uniti e per loro si è più volte sussurrato l’idea di un bel matrimonio. La ragazza ha tuttavia fatto sapere sui Social che non è previsto nei loro progetti più imminenti.

Per la sua dolce metà ha speso di recente meravigliose parole, definendolo un papà molto bravo sebbene lei non avesse alcun dubbio in merito nemmeno quando aveva ancora il suo bimbo nella pancia. L’intensa con l’affascinante Cerza è a mille e i due sono stati pure protagonisti di un’esilarante gag.

Aurora Ramazzotti e la sindrome che non le ha lasciato scampo

In poche parole in un video, condiviso sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram della Ramazzotti, vediamo in primis lei con indosso un sensuale e succinto completino dotato di magliettina e shorts lavare la macchina. Lo sguardo rivolto alla camera è da vera pantera. Goffredo la guarda estasiato, standosene seduto bello comodo. Peccato che si tratti di un sogno, per quanto bello.

Difatti poco fa la coppia ci mostra una realtà ben diversa dove è il ragazzo intento a lavaggio con un’aria non propriamente felice. Il siparietto ha molto divertito i fan di Aurora che tuttavia ora sono rimasti sconvolti da una sua rivelazione. Si parla di una malattia, o meglio di una sindrome, che la riguarda molto da vicino. E sono lacrime.

La delicata confessione della malattia

In pratica la figlia primogenita della divina Michelle Hunziker e del mitico Eros Ramazzotti, soffre della sindrome dell’impostore. A rivelarlo è stata la stessa influencer nel corso di una sua intervista rilasciata a La Repubblica. ” Le persone tendono a pensare che sei fortunato e hai una vita agiata non sei titolato a soffrire“, così ha iniziato la sua delicata confessione la giovane mamma.

Poco dopo ha aggiunto: ” La mia paura è di non essere all’altezza di quello che si aspettano gli altri, ho la sindrome dell’ impostore che mi fa pensare che non mi meriti certe opportunità“. Tuttavia questa sindrome che ci induce a pensare di non meritare mai quello che abbiamo è più comune di quel che pensiamo e pure una diva come Marylin Streep ne ha sofferto in passato.