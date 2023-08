Uomini e Donne stravolto: cambia tutto | Cosa devi aspettarti

Uomini e Donne, cambia di nuovo tutto per il famoso dating show di Canale 5. Cosa devi e puoi aspettarti da settembre.

Ormai ci siamo. I fan, chiaramente compresi quelli della prima ora, del chiacchieratissimo dating show delle Reti Mediaset, ideato e condotto in maniera impeccabile da Maria De Filippi, stanno contando i giorni per rivedere in Tv il loro programma del cuore. Del resto lunedì 11 settembre 2023, quando ricomincerà ad andare in onda, non è poi così lontano.

Tanto più che prima della fine del mese vigente inizieranno le registrazioni. Dunque davvero a breve si potranno conoscere maggiori indiscrezioni sulla nuova e assai attesa stagione.

Cominciamo con il dire che si trattava di un’assoluta fake news quella che voleva Tina Cipollari, storica opinionista del programma, fuori dai giochi. Lei ha smentito tutto con un lungo messaggio sui Social.

La ritroveremo anzi più agguerrita e tagliente che mai. Ad affiancarla in tale ruolo anche il grande amico Gianni Sperti e la raffinata Ninì. Per quanto concerne i nuovo tronisti non ci sono ancora conferme al riguardo e pertanto la curiosità cresce ogni giorno sempre di più. Tanto più che pure un celebre ex della trasmissione, sarebbe interessato a tornare alla Corte di Maria De Filippi per cercare l’amore.

Uomini e Donne stravolto, cosa cambia da settembre

Stiamo parlando di Luca Salatino che negli scorsi mesi ha visto tristemente naufragare la sua storia con la bellissima corteggiatrice scelta Soraia Ceruti. Tra l’altro sono pure volati stracci e ciò ha molti intristito i rispettivi fan. Sta di fatto che non si sa se la vedova Costanzo vorrà prima o poi rimetterlo sul trono.

Quel che è certo è che ci sarà oltre a quello Classico quello Over che da tempo ha fatto capolino a Uomini e Donne, ottenendo ottimi consensi. Ora si mormora che potrebbe non figurare più nel parterre la mitica Gemma Galgani mentre molti utenti in Rete chiedono di non rivedere più i due cavalieri Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Fatto sta che ora ci sono in ballo ben altri cambiamenti.

Un grande ritorno

Per prima cosa riveliamo che non ci sarà in alcuna suddivisione tra i due Troni, come si era sussurrato nell’ultimo periodo. Inoltre ci sarà una grandissima novità. Quale? Il fatto di coinvolgere maggiormente il pubblico con le esterne oltre che aggiungere più seggiole per farlo assistere al programma in studio.

Dunque ritornerà a essere più presente e potrà a quanto pare dialogare anche con i vari partecipanti, come tra l’altro accadeva in passato. Ciò dovrebbe rendere ancora più accattivante il dating show che è uno dei programmi ora come ora più longevi dell’ Azienda del Biscione. E intanto cresce sempre più l’attesa di gustarsi la nuova stagione.