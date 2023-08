Questa bambina bellissima oggi è la conduttrice più amata di Italia: nessuno la riconosce a primo impatto

Una bellissima bambina in un’altrettanto splendida fotografia dal sapore analogico e squisitamente amarcord. Di chi si tratta? Oggi sappiamo che è un’autentica diva della TV.

Sin dal primo lungo ed estenuante lockdown, che ci ha presi tutti quanti di contropiede, è diventata una simpaticissima e apprezzatissima abitudine, complici le molte ore in cui si era costretti a stare in casa, recuperare vecchi album di fotografie.

E dopo averli sfogliati, lasciandosi travolgere dai ricordi, molti, soprattutto tra i vip, hanno deciso di condividere sui Social alcuni di essi.

I Social non per nulla, sin da quando hanno fatto capolino all’interno della nostre vite e che poi sono andati via via espandendosi progressivamente, sono diventati una vera e propria vetrina per le vite di tutti. Praticamente tutto ciò che viene fotografato anche un semplice selfie ha come destinazione per l’appunto il Web.

E qui oggi come oggi si possono trovare numerosissime fotografie vintage, alcune delle quali persino in bianco e nero, come quella che vi mostriamo ora. Qui possiamo ammirare una bambina molto bella dai capelli lunghi, mossi e biondi. I lineamenti del viso sono dolcissimi e ha uno sguardo furbetto.

Qui era una bellissima bimba, oggi una star della TV

Non guarda in camera eppure diversi anni dopo ha iniziato a farlo e pure con una certa disinvoltura. E non parliamo di quella di una macchina fotografica ma di una telecamera. Difatti è diventata una vera star del Piccolo Schermo. In primis si è fatta conoscere, quando era soltanto una ragazza, come eccellente e impeccabile giornalista sportiva.

Pian piano si è spostata su programmi di altro genere, perlopiù legati all’intrattenimento, che sono andata in onda sia in prime time che nel daytime. Tuttavia negli ultimi è diventata sempre più un punto riferimento per tantissimi italiani che adorano preparare il pranzo e pranzare direttamente con lei. In che senso? Avete capito di chi stiamo parlando?

Antonella Clerici, la più amata dagli italiani

Certo, è proprio lei, la splendida Antonella Clerici che è ora come ora una delle conduttrici più amate dagli italiani. L’immensa professionista a stretto giro tornerà a farci compagnia, esattamente poco prima di pranzo, con i suoi amici chef, con il suo seguitissimo È Sempre Mezzogiorno. Inoltre a partire da novembre la ritroveremo nuovamente al timone della seconda edizione di The Voice Kids.

Certamente potremo ammirare anche la versione Senior che è più longeva rispetto all’altra. Si stanno aspettando conferme riguardo ai giudici che lo scorso anno, per entrambi gli show, sono stati Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i mitici Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri.