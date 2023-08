Elisabetta Gregoraci non ce la fa più, l’insulto nei suoi confronti è gravissimo: costretta ad intervenire

La showgirl Elisabetta Gregoraci costretta ad intervenire sui social per rispondere all’ennesimo pesantissimo insulto.

In questi anni il nome di Elisabetta Gregoraci ha infiammato il gossip con la sua vita privata.

In particolare ha sempre fatto discutere il suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore ed anche dopo il divorzio le cose non sono cambiate.

I due sono finiti spesso al centro di voci in merito ad un presunto e possibile ritorno di fiamma. Inoltre, alcune indiscrezioni hanno spesso fatto cenno ad un contratto che la Gregoraci avrebbe firmato dopo il divorzio che per anni le avrebbe vietato di uscire allo scoperto con qualcuno.

Di recente però il suo legame con Briatore è tornato al centro della scena a causa di commento shock che ha scatenato la reazione della stessa Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci, il suo divorzio da Briatore: le polemiche

Il suo legame con Briatore ha sempre fatto discutere ed anche il loro unico figlio Nathan Falco non è mai stato esente da critiche. In particolare gli haters sono soliti prendere di mira le abitudini della Gregoraci e di suo figlio sia per quanto riguarda le scuole che l’abbigliamento. Più volte gli utenti social hanno fatto notare le grandi spese che secondo loro i due sono soliti fare con i soldi del noto imprenditore.

In particolare, la Gregoraci dopo aver concluso la sua ennesima esperienza al timone del consueto appuntamento con Battiti Live ha organizzato le sue vacanze estive. La conduttrice ha scelto come meta prima la Sardegna e poi la Grecia ed ha ovviamente portato con lei anche il figlio. Una vacanza che ha scatenato una clamorosa polemica ma questa volta la showgirl si è decisa a reagire.

Furia Elisabetta Gregoraci: il commento shock e la sua reazione

In questi giorni la Gregoraci ha pubblicato tutta una serie di foto e video della sua vacanza in Sardegna con il figlio Nathan. Le immagini hanno attirato i commenti degli haters che hanno sottolineato: “Addà campà 100 anni Briatore“. Parole che hanno scatenato la reazione della showgirl che ha fatto notare: “Anche 200…è il padre di mio figlio, fenomeno“.

L’utente in questione ha poi aggiunto: “Appunto ma è quello che ti permette di fare la bella vita, fenomena“. Dopo questo commento la showgirl ha scelto di non cadere nell’ennesima provocazione, di tornare al silenzio sui social ma soprattutto di spostare tutta la sua attenzione su questi ultimi giorni di vacanza prima del ritorno a scuola di Nathan in quel di Montecarlo.