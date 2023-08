William, trapela il patto segreto con Harry: il retroscena emerso solo oggi spiega tante cose

William, trapela soltanto ora il patto segreto siglato con il fratello Harry. Il retroscena che spiega tante cose.

Stringe davvero il cuore, al solo pensiero, vedere due fratelli che fino a poco tempo fa erano davvero tanto uniti, non parlarsi o vedersi più. Tra di loro è stato eretto un gran muro e se scambiano quattro parole al volo lo fanno come due perfetti estranei o semplici conoscenti. Tutto ciò è un atteggiamento che fa molto chiacchierare oltre che discutere.

Come è possibile che non riescano mai e poi mai a trovare un punto d’incontro? Eppure si sono voluti davvero tanto bene e si sono sorretti a vicenda quando la loro compianta mamma ha lasciato questo mondo troppo presto.

Sì, quando in seguito a quel terribile incidente, Diana ha perso la vita loro, i suoi due unici figli, che erano ancora piccini, si sono uniti ancora di più.

Se a farli riavvicinare sempre più è stata una donna, ovvero la loro tanto amata madre, a dividerli sono state altre due. Parliamo delle loro bellissime e rispettive consorti, dunque Kate Middleton per quanto concerne William e Meghan Markle per Harry. Le due non si sono mai viste di buon occhio e quando la seconda ha chiesto al marito di andarsene da Palazzo e dall’Inghilterra ha provocato l’ennesima frattura.

William e il patto segreto con il fratello Harry

Se infatti erano già belle che forti le tensioni tra Harry e i suoi familiari, dopo questa decisione sono andate letteralmente alle stelle. Ora pare che William non ne voglia più sapere di lui e che gli abbia chiuso nuovamente la porta in faccia quando il fratello gli ha telefonato per chiedergli se potesse ritornare a vivere nel suo Paese natale.

Ciò avrebbe molto ferito il Principe Ribelle che tuttavia ci è andato giù pesante a raccontare aneddoti privati della sua famiglia di origine nella sua autobiografia Spare che è stata un vero caso editoriale praticamente ovunque. Ora però è venuto alla luce un retroscena che spiegherebbe tante cose. Si tratta di un patto segreto che William avrebbe stipulato con il fratello.

Il retroscena che lascia senza parole e spiega tante cose

A rivelarlo durante una sua recente intervista televisiva è stato il duca di Sussex, mentre parlava del suo difficile rapporto con la famiglia e soprattutto con William. ” Io e William avevamo un accordo: eravamo d’accordo che qualsiasi cosa fosse accaduta non avremmo mai lasciato che i nostri uffici si scagliassero l’uno contro l’altro”, ha spifferato il marito della Markle con amarezza.

Tuttavia lui ha sostenuto che a rompere il famoso patto non sia stato il primogenito di Carlo e Diana ma le persone che lavorano per lui e che stanno animando sempre più la diatriba, nonché la loro rivalità. Inoltre Harry attribuisce gran colpa della situazione decisamente pesante che vige ancora con William l’abbia la Stampa, soprattutto Britannica. E intanto scoppia il Caos.