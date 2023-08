Milly Carlucci fatta fuori, al suo posto arriva l’ex Gieffina: l’indiscrezione non lascia spazio ai dubbi

La conduttrice Milly Carlucci paragonata ad una nota gieffina che secondo un volto della Rai potrebbe anche prendere il suo posto.

Milly Carlucci è ormai un volto storico della rete televisiva Rai. Nella sua lunga carriera ha preso parte a progetti anche particolarmente importanti. Inoltre da tempo è la padrona di casa di alcuni show di successo soprattutto per la prima serata.

Nel corso della prossima stagione tornerà al timone di Ballando con le Stelle mentre resta in bilico il futuro de Il Cantante Mascherato. In realtà adesso la conduttrice rischia di doversi guardare le spalle da una nota ex gieffina e tutto a causa di un suo collega.

Un volto noto ha infatti paragonato la Carlucci ad una nota ex protagonista del Grande Fratello Vip ma vediamo nei dettagli di chi si tratta.

Milly Carlucci, nota ex gieffina al suo posto: di chi si tratta

Come abbiamo detto la Carlucci è un volto noto della rete televisiva Rai e si è senza dubbio guadagnata il suo posto con il duro lavoro. Una lunga esperienza che ha permesso sia a lei che alla rete di portare a casa risultati più che convincenti. Adesso però il suo lavoro deve fare i conti con un paragone che da qualche telespettatore è stato già etichettato come azzardato.

Il produttore Pascal Vicedomini e collaboratore proprio della rete televisiva di Viale Mazzini ha rilasciato alcune recenti dichiarazioni al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Nella sua lunga intervista ha parlato anche dell’ex gieffina Soleil Sorge paragonandola proprio alla Carlucci ma vediamo cosa ha dichiarato.

Soleil Sorge, il paragone con la Carlucci: i dettagli

Nel corso di questa intervista il noto produttore ha quindi paragonato lo storico volto di casa Rai con l’emergente ex gieffina. In merito ha raccontato: “Soleil è fortissima, ha una vocazione internazionale ed è colta, intelligente. Mi sono bastati tre minuti per capire il suo valore. Ha delle doti che potrebbero trasformarla nella nuova Milly Carlucci. È spigliata, garbata, positiva, simpatica alle donne. Studia tanto e non crede di essere chissà chi”.

Secondo Vicedomini, l’ex gieffina in futuro potrebbe tranquillamente prendere il posto della Carlucci nel ruolo ed in quello che la conduttrice rappresenta per il pubblico di casa Rai. Si parla quindi di futuro, ma non sappiamo quanto lontano, quindi qualcuno ha sospettato che la sostituzione sia in realtà vicina. Almeno per il momento Milly, però, a quanto pare non deve temere possibili attacchi dalla concorrenza. Allo stesso tempo queste parole faranno piacere alla Sorge che ha di recente avviato una collaborazione con la rete televisiva.