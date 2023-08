Max Giusti vuole lei: ormai ha deciso | Chissà come l’ha presa la moglie

Il conduttore Max Giusti ha fatto riferimento ad alcuni volti noti pronti a fare il loro arrivo nel suo show e tra questi anche Shakira.

Nel corso della prossima stagione televisiva farà il suo ritorno in prima serata anche il conduttore ed attore Max Giusti.

Questi sarà il padrone di casa di un nuovo format in programma su Rai 2 a partire dal prossimo 11 settembre.

Si tratta di uno show diverso dal solito e su cui il conduttore è a lavoro in realtà da diverso tempo e solo di recente ha trovato la formula giusta. In vista di questo esordio Giusti ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni per svelare i primi dettagli.

Le sue parole hanno stupito tutti in quanto sono stati fatti i nomi di possibili ospiti illustri ma vediamo nei dettagli come stanno le cose.

Rai 2, il ritorno di Max Giusti: il suo nuovo format

Il noto conduttore ha di recente rilasciato una nuova intervista al settimanale Sorrisi e Canzoni. Nel dettaglio Giusti ha svelato il titolo dello show che sarà Fake Show – Diffidate dalle imitazioni e che avrà come protagonisti volti noti pronti a mettersi in gioco imitando colleghi o altri personaggi noti nel loro ambiente naturale.

Per esempio a qualcuno sarà chiesto di interpretare Antonino Cannavacciuolo in Cucine da incubo ed il pubblico dovrà capire se di trova davanti l’originale o una imitazione. Come abbiamo detto ci saranno quindi volti noti in studio e la lista in tal senso è lunga. A tal proposito Giusti ha tirato fuori alcuni nomi che hanno lasciato tutti senza parole ma vediamo di cosa si tratta.

Max Giusti, cosa succede nel suo show: tutti i dettagli

Nel corso di questa recente intervista Giusti ha quindi parlato di cosa dovranno fare i suoi ospiti. In merito ha sottolineato: “Ad un certo punto dovranno cantare in base alle immagini che vedono. Se c’è Vasco per esempio canteranno come lui. Nella prima puntata avremo Shakira, Renato Zero, Valeria Graci, Zucchero. Magari qualcuno che ti aspetti falso è vero e viceversa“.

Nello studio del suo show potrebbe quindi davvero arrivare qualche volto noto anche a livello internazionale. Allo stesso tempo potrebbero invece essere solo delle imitazioni. Si tratta senza dubbio di un dettaglio che potrebbe stuzzicare l’interesse del pubblico. Per esserne certi ai telespettatori non resta che attendere la messa in onda mentre la rete dovrà fare delle valutazioni in base agli ascolti e quindi ai risultati.