La bambina in primo piano oggi è una conduttrice e attrice famosissima: non riuscirai a riconoscerla a prima vista

Qui era una bimba, oggi è una grandissima e stimata attrice oltre che valente conduttrice. Diversissima oggi. L’avete riconosciuta?

Non solo foto d’annata caricate e condivise sui Social ma anche scatti che provengono da programmi televisivi o da pellicole del passato.

Fanno parte anche questi di un patrimonio dolcissimo e assai curioso di moltissimi artisti. Certamente farà un grande effetto pure a loro vederli per la prima volta o rivederli per la centesima.

Del resto a chiunque fa uno strano effetto farlo, anche quando capita di avere tra le mani una fotografia appartenente al classico album di famiglia che tutti conserviamo gelosamente nelle nostre case. Altre volte è decisamente molto viva la curiosità di conoscere qualcosa di più del passato, sia privato sia professionale, del proprio beniamino.

E con l’avvento del Web e soprattutto dei Social, oltre che delle sempre più numerose piattaforme streaming, è certamente più facile rispetto a un tempo, scovare qualcosa di molto interessante in tale direzione. In particolare qui possiamo ammirare in primo piano una bambina, o sarebbe meglio dire una ragazzina, alle prime armi a livello attoriale.

Qui era una bimba, oggi è un’attrice amatissima

Per la verità lei si è fatta conoscere maggiormente, all’inizio della sua brillante carriera nel vasto mondo dello Spettacolo, come modella, conduttrice e showgirl. Ai tempi a spendere meravigliose parole per lei era stato anche Cesare Cremonini nel corso di varie interviste. Pian piano lei ha però capito che la strada da percorrere maggiormente dal punto di vista professionale fosse quella della recitazione.

E così è diventata ben presto un’attrice molto richiesta sia per il Grande che per il Piccolo Schermo. Inoltre è diventata la vera regina della fiction italiana. Non ha in ogni caso abbandonato nemmeno la conduzione. Negli ultimi anni è stata vittima più volte di body shaming. Avete capito di chi stiamo parlando?

Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice di successo

Parliamo della divina Vanessa Incontrada. L’immensa artista italo- spagnola che negli ultimi tempi si è parecchio distinta per quanto riguarda il mondo dello spettacolo nostrano, soprattutto sul Piccolo Schermo sia a livello attoriale che di conduzione, soprattutto accanto a uno strepitoso Claudio Bisio a Zelig.

Adesso sale l’attesa di rivederla di nuovo nel ruolo di indiscussa protagonista di incredibili fiction. In ogni caso nel prima scatto è possibile riconoscerla, per gli appassionati del genere, all’interno della pellicola diretta da Pupi Avati Il Cuore Altrove, dove recitò accanto a uno strepitoso Neri Marcorè. Ne è passato di tempo da allora ma con lei è stato decisamente galantuomo. Bellissima ieri come oggi.