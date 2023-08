Addio Natalia Estrada, la sua vita finita in mezzo al fango e alla terra: non c’è stato niente da fare

È stata per moltissimi anni una magnifica presenza sia sul Piccolo che sul Grande Schermo la bellissima Natalia Estrada. Ora è scomparsa dalla TV. Che cosa fa oggi?

Classe 1972, segno zodiacale Vergine, Natalia Estrada è stata tra gli Anni ’90 e 2000 una presenza televisiva nel nostro Paese molto amata e gradita, dove l’abbiamo vista quasi onnipresente. Si è sempre fatta in primis parecchio notare per il suo straordinario talento nell’arte della danza, sia il classico flamenco che di altro genere,

Non per nulla per tutto il periodo che ha co-condotto il programma di punta di intrattenimento per famiglie La Sai L’Ultima?, la vedevamo capitanare le splendide coreografie che accompagnavano la sigla di apertura. È stata sposata con il conduttore televisivo Giorgio Mastrota fino al 1998. Con lui ha co-condotto Il Gioco Delle Coppie. Dalla loro unione è nata la figlia Natalia Mastrota.

Natalia non si è fatta mancare al suo longevo curriculum nel mondo dello spettacolo anche la recitazione. Abbiamo potuto infatti vederla recitare sul Grande Schermo nella pellicola di successo Il Ciclone del 1996, per la regia di Leonardo Pieraccioni e in una seguitissima sitcom, ovvero Il Mammo, a fianco di Enzo Iacchetti e Antonio Petrocelli.

Natalia Estrada, una showgirl molto amata e seguita

Insomma, è possibile notare che gli Anni ’90, come finora esposto, sono stati particolarmente floridi per la sua carriera. Addentrandosi però negli Anni 2000 invece si è visto che la showgirl ha incominciato un progressivo allontanamento dalla televisione, che non è infatti stato particolarmente netto ma abbastanza graduale.

Dopo la pellicola Olè e la chiusura della sitcom con Enzo Iacchetti, di lei le tracce, sia sul Piccolo che Grande Schermo, sono andate definitivamente perse. In molti si domandano che fine abbia fatto oggi l’artista spagnola. A quanto riportato, la sua vita ora pare essere totalmente cambiata e pare che viva letteralmente nel fango.

La nuova vita tra terra e fango

Già nel 2003 Natalia aveva incominciato a maturare in maniera sempre più forte l’interesse verso il mondo dei cavalli e dell’equitazione. In seguito poi si è rifatta anche una vita dal punto di vista sentimentale con Drew Mischianti. L’uomo è diventato suo marito e compagno non solo sulla vita, ma anche sul lavoro. Ed è con lui che si occupa a tempo pieno di cavalli.

Las coppia gestisce insieme l’Italian Western Academy che si occupa della formazione tecnica dei cavalieri e dell’addestramento di cavalli e puledri, che li costringe a viaggiare spesso tra l’Italia e gli USA. Natalia tuttavia non ha escluso un suo possibile ritorno in TV, ma solamente se dovesse trattarsi di un prodotto che sia strettamente legato alla sua professione odierna.