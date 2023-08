Flavio Insinna, altro che addio alla tv: trapelano i nuovi progetti all’orizzonte

Rivelazione a sorpresa del noto conduttore Flavio Insinna per quanto riguarda il suo futuro: ecco cosa sta per succedere.

La nuova stagione televisiva in casa Rai regalerà tutta una serie di colpi di scena che in parte sono stati già annunciati. Uno di questi vede come protagonista il conduttore Flavio Insinna, da anni volto storico della rete.

L’attore e conduttore non sarà infatti più al timone del consueto appuntamento con L’Eredità che a partire dal prossimo mese di gennaio avrà un altro padrone di casa.

Per Insinna però non è quanto pare detta l’ultima parola e lo confermano alcune sue dichiarazioni.

Il conduttore ha infatti parlato del suo futuro e fatto anche alcune rivelazioni inaspettate ma vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Rai, il futuro di Flavio Insinna: in arrivo un colpo di scena

Durante l’ultima presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva di casa Rai, i vertici hanno annunciato un clamoroso cambio della guardia. Insinna non sarà infatti il padrone di casa de L’Eredità ed al suo posto il pubblico troverà un nuovo volto ossia quello del collega Pino Insegno. In aggiunta non è stato annunciato alcun nuovo progetto per Insinna in collaborazione con la rete televisiva di Viale Mazzini.

Tutto questo ha fatto quindi ipotizzare un brusco stop alla carriera del conduttore che però a quanto pare ha ancora qualche carta da giocare. In vista di settembre potrebbe infatti venir fuori un nuovo interessante progetto ed è stato lo stesso Insinna a lasciarsi sfuggire questa rivelazione ma vediamo cosa ha raccontato.

Flavio Insinna, le ultime sul suo futuro: cosa bolle in pentola

Sul finire di questa stagione estiva, la Rai ha deciso di affidare al conduttore la conduzione di tre speciali di Techeteche show. Inoltre il prossimo 18 settembre sarà al timone di Tutti a scuola ed infine andrà in onda anche la fiction La stoccata vincente che vede Insinna tra i protagonisti. Questi però dovrebbero essere gli ultimi suoi impegni con la rete televisiva di Viale Mazzini e questo a causa della concorrenza.

Il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito durante una sua intervista al settimanale Sorrisi e Canzoni: “La7? Posso dire solo che il futuro è ancora tutto da scrivere“. Nessuna conferma quindi ma allo stesso tempo non vi è stata alcuna chiusura netta da parte di Insinna. Al contrario il conduttore sembrerebbe essere entusiasta ma soprattutto pronto a mettersi in gioco in caso di offerta degna di nota.