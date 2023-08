Francesco Totti, dopo un anno vomita tutto su Ilary Blasi: ogni giorno me lo faceva | Scoperta orribile

L’ex Capitano della Roma, dopo un anno dalla fine del matrimonio con Ilary, apre il rubinetto. La scoperta è agghiacciante.

Dopo un anno sta ancora facendo molto rumore la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Franceso Totti, nel corso del quale sono nati ben tre figli, quali Christian, Chanel e Isabel. Entrambi gli ex coniugi ora come ora si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale ed è stato di buona consolazione vedere che le loro creature vadano molto d’accordo sia con Noemi Bocchi che con Bastian Muller.

Inizialmente nessuno ci voleva credere. Avevano inoltre fatto molto discutere le prime avvisaglie che avevano incominciato a prendere piede dopo che erano state rese pubbliche delle immagini che mostravano Totti assente ad una festa. Lui poi vi si era recato in un secondo tempo, adducendo la sua assenza a motivi legati alla sua professione.

Ilary non aveva perso tempo ed era subito corsa in televisione, precisamente nel salotto di Verissimo dell’amica Silvia Toffanin, con l’intento di smentire tutto quanto. Poco dopo è arrivata la doccia fredda, quando la coppia ha annunciato la separazione. Ha preso poi pian piano una vera e propria battaglia legale, che è ancora in ballo per molti aspetti.

Francesco Totti parla, la verità su Ilary

Il Pupone tempo dopo, al fine di fare chiarezza sulla situazione, ha rilasciato una corposa intervista, al Corriere Della Sera, dove non si è di certo risparmiato. Stando alle sue dichiarazioni lui e Noemi si conoscevano già da prima. Tuttavia tra di loro c’era solo amicizia. Inoltre la crisi con la consorte, a detta dello sportivo, ha incominciato a farsi viva nel 2016.

Precisamente le prime avvisaglia hanno incominciato a prendere piede nel penultimo anno da calciatore di Totti, che si è poi anche in seguito visto costretto ad abbandonare il suo più grande amore sportivo. Un dolore per lui che di certo non è stato indifferente. I suoi figli gli sono rimasti vicino, ma lo stesso non si è potuto dire della moglie. Lei non lo aveva compreso fino in fondo.

Lei lo faceva ogni giorno

Totti ha rivelato che lei aveva iniziato a trascorrere maggior tempo a Milano con la scusa del lavoro ma poi lui, dopo aver ricevuto strane voci da persone che conosceva bene, ha iniziato a guardare il telefonino. Ed è lì che ha visto messaggi che lo avevano messo in allarme. Fatto sta che inizialmente per il bene dei figli aveva taciuto. E lui ha fatto finta di niente. Lo ha fatto pressoché ogni giorno.

Avrebbe voluto che la loro storia finisse diversamente. Non sarebbe voluto andare in tribunale. In ogni caso ha sottolineato che la loro unione non è mai stata una favola e che c’erano delle incomprensioni e degli alti e bassi come in ogni matrimonio. E ha ammesso che la colpa della fine di un unione sta a 50 a 50.