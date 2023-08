Miriam Leone, la sindrome ha colpito anche lei: proprio adesso non ci voleva | Cosa sta accadendo

La splendida attrice che da poco è rimbalzata agli onori della Cronaca Rosa per aver magistralmente interpretato Eva Kant in Diabolik, torna a parlare di una terribile sindrome.

Classe 1985, segno zodiacale ariete, la bellissima e bravissima Miriam Leone si è di recente confermata una delle sorprese assolute del panorama dello spettacolo italiano degli ultimi tempi. Nel 2008 viene eletta Miss Italia e da lì prende ufficialmente il via la sua carriera nel vasto e luccicante mondo dello spettacolo.

Un mondo nel quale la strepitosa Miriam si è particolarmente distinta in particolare per la sua fulgida bellezza e incredibile fisicità in primis, ma anche e soprattutto per il suo strepitoso talento nell’arte della recitazione. Non per nulla lei è molto duttile e praticamente adattabile sia a ruoli più brillanti che più cupi.

Il suo debutto sul Grande Schermo avviene nella pellicola, diretta da Giovanni Veronesi, Genitori E Figli – agitare bene prima dell’uso.

Tuttavia è impossibile è anche non ricordarla in altri ruoli particolarmente brillanti come quello dell’aspirante soubrette Veronica Castello nella quadrilogia nata dalla mente d Stefano Accorsi, 1992, 1993 e 1994.

Miriam Leone, una diva in continua ascesa

Altro ruolo piuttosto iconico per il quale è impossibile non ricordarla è quello dell’agente di polizia Valeria Ferro nella fiction Non Uccidere, che per altro ha visto al timone lo stesso regista di 1992, ovvero il bravissimo Giuseppe Gagliardi. Numerose poi sono state le interviste che l’attrice ha poi rilasciato a diverse testate giornalistiche.

In particolare a Vanity Fair nel corso di una sua recente intervista ha dichiarato di essere ora in attesa del suo primogenito. L’attrice si è difatti sposata nel settembre del 2021 con il musicista e manager Paolo Carullo. Solo da poco però la stessa ha ammesso di soffrire di una particolare sindrome, che da tempo pare non le dia tregua.

La sindrome che non le lascia scampo

Miriam infatti ha dichiarato di soffrire della sindrome dell’impostore, che la porta a chiedersi di continuo se sia realmente all’altezza del ruolo che dovrà interpretare. Si tratta di una malattia che colpisce moltissime persone. Ne soffre anche la splendida Aurora Ramazzotti. Inoltre pure la strepitosa Merylin Streep ne ha sofferto in passato.

In ogni caso ciò porta la Leone a dare sempre il massimo, impegnandosi come una vera leonessa in ogni ruolo da lei magistralmente interpretato. Presto la vedremo ne I Leoni Di Sicilia, la serie tratta dal best seller di Stefania Auci. E stiamo parlando di uno casi letterari più importanti degli ultimi anni che di certo avrà appassionato anche la splendida attrice.