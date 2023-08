Un medico in famiglia, sul set c’era anche la famosissima ma nessuno ci ha fatto caso: resterai a bocca aperta quando capirai di chi si tratta

Un Medico In Famiglia, un’amatissima fiction italiana che è sicuramente passata alla storia. Ma forse nessuno si ricorda di un particolare personaggio, interpretato da una bellissima donna.

Stiamo parlando di una serie che ha potuto contare per la precisione su 10 stagioni, conclusesi nell’ormai lontano 2016, anno della messa in onda dell’ultima registrata. Il che ha sicuramente lasciato parecchio amaro in bocca ai suoi estimatori. Tutto ad ogni modo lascia pensare che la produzione non abbia alcuna intenzione di fare ritorno sui propri passi.

Per quasi due decenni moltissime famiglie italiane sono state allietate sul Piccolo Schermo delle vicissitudini della numerosa Famiglia Martini, a capo della quale vi era il dott. Gabriele Martini, detto Lele. L’uomo era vedovo già nella prima stagione e con tre figli a carico, Maria, Francesco detto Ciccio e Anna detta Annuccia, coadiuvato dal padre, anch’esso vedovo, Libero Martini, ex ferroviere.

Moltissimi poi sono i personaggi che sono entrati e usciti di scena nel corso delle stagioni, tra cui anche i componenti della famiglia, che si è anche più volte allargata, stagione dopo stagione.

Tantissimi attori che hanno avuto piccole parti poi sono diventati piuttosto famosi nel vasto mondo della fiction italiana. Una in particolare forse alcuni la ricorderanno per averci partecipato.

La terza stagione e i primi cambiamenti

Fu appunto nella terza stagione che incominciò una vera e propria rivoluzione all’interno del cast. Il capofamiglia uscì di scena per recarsi con la neo moglie in Australia, scelta probabilmente dettata dagli impegni di lavoro dell’attore Giulio Scarpati. In quel momento con il preciso e chiaro intento di sopperire al personaggio mancante, entrò in scena un nuovo medico, con le fattezze di Pietro Sermonti.

Si trattava del medico veneto Guido Zanin, orfano e con una fama da casanova, che già dal principio si attirò le antipatie di Nonno Libero, alias Lino Banfi, il quale temeva che potesse avere delle mire nei confronti della nipote Maria. In effetti i due poi si sposarono, ma prima di mettersi con lei, lui ebbe una storia d’amore con un’altra dottoressa dell’ASL. Sapete di chi stiamo parlando?

Martina Colombari fu la dott.ssa Carlotta Wilson

Di una grandissima professionista di nome Carlotta Wilson, interpretata da Marina Colombari. Come già accennato fece la sua comparsa nella terza stagione della serie. Il suo personaggio dapprima ebbe un’intensa storia d’amore con il medico Guido Zanin, ma successivamente lo tradì con il suo migliore amico Marcello, ovvero Edoardo Leo.

Il suo personaggio non fu solo un medico nutrizionista, il quale per altro teneva anche dei seminari all’interno della ASL dove gran parte della serie era ambientata, ma per un po’ di tempo condusse anche un format nella radio dove lavoravano sia Marcello che Alberto, alias Manuele Labate. La sua uscita di scena fu improvvisa, dopo che lei e il suo fidanzato per fiction andarono a convivere.