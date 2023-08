Raffaella Carrà, il dettaglio sui figli è raccapricciante: “L’amara scoperta” | Ha sempre nascosto tutto

Raffaella Carrà, è da più di due anni che non fa più parte di questo mondo e la sua mancanza si sta facendo ancora parecchio sentire. Ora spunta un particolare retroscena su di lei. L’argomento riguarda i figli.

Classe 1943, segno zodiacale Gemelli, Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà è stata un’assoluta icona del mondo dello spettacolo italiano.

Ha letteralmente fatto la storia della danza e del varietà in Italia. Inoltre era anche particolarmente riconosciuta per la sua risata e ha dato alla luce molti successi dal punto di vista musicale.

Stiamo parlando di successi che, fra l’altro ancora oggi che lei non c’è più, sono tuttora molto cantati e ballati pure dai giovani e dai giovanissimi. Possiamo ad esempio citare alcuni esempi come Ballo Ballo, A Far L’Amore Comincia Tu, Tuca Tuca e moltissimi altri che sono poi anche stati riproposti con dei particolari RMX in tema squisitamente dance.

È stata presente praticamente in innumerevoli salotti televisivi dagli albori della sua giovinezza sino ai suoi ultimissimi anni di vita. Nel curriculum ha potuto vantare numerosissime conduzioni di programmi tutti suoi come anche gli indimenticabili Carramba, che videro le due diverse edizioni in Che Fortuna e che Che Sorpresa.

Raffaella Carrà, una star del Piccolo e Grande Schermo

Non è però nemmeno da dimenticare la sua esperienza come attrice nella seguitissima e ancora ricercatissima fiction Mamma Per Caso, con la regia di Sergio Martino. Tra gli altri attori vanno di certo ricordati Carla Signoris, Maurizio Crozza e i giovanissimi Francesco Lodolo e Antonella Mosetti.

Una delle sue ultime apparizioni sul Grande Schermo invece fu nella pellicola Colpi Di Fortuna, per la regia di Neri Parenti, dove interpretava sé stessa. Al suo fianco uno strepitoso Lillo Petrolo, nel ruolo di un ballerino di varietà di vecchia data che sognava di ballare con lei per l’ultima volta. A far parlare molto di lei però pare che sia stato un caso alquanto singolare, che riguarderebbe l’argomento figli.

Perché la Carrà non ha avuto figli

Sappiamo tutti che Raffaella non si è mai sposata ma che ha avuto due grandi amori all’interno della sua vita. Il primo con Gianni Boncompagni e il secondo con Sergio Japino. Tuttavia nessuno dei due l’ha resa mamma. Il motivo è stato spiegato dalla stessa durante una chiacchierata a cuore aperto rilasciata a Ok Salute.

La showgirl affermò che all’inizio la sua vita era in perpetuo movimento e non amava fare le cose a metà. Dunque aveva pensato di avere un figlio nel momento in cui avrebbe potuto dedicarvi tutta sé stessa. Il problema fu che aspettò troppo tempo e per lei ormai era tardi. Fu per lei fonte di un grande dolore. In ogni caso divenne molto attiva nel campo delle adozioni a distanza.