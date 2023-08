Cesare Cremonini, l’addio è un colpo al cuore: ha dovuto rinunciare al suo grande amore

Cesare Cremonini il sopraffino cantate ed ex frontman dei Lunapop soffre molto per un duro addio. Per lui è stato un autentico colpo al cuore.

Ha fatto capolino in una maniera assolutamente indimenticabile nel mondo delle sette note il bravissimo Cesare Cremonini nell’ormai lontano 2000, all’età di soli 20 anni in qualità di leader dei Lunapop.

Un gruppo musicale, nonostante lo strepitoso successo ottenuto con un boom assoluto di vendite dell’album Squerez, che ebbe vita assai breve.

Fra i maggiori successi della band bolognese non possiamo non ricordare le mitiche Qualcosa Di Grande, che per altro fu anche la colonna sonora dell’episodio SMS nella pellicola del 2001 firmata da Carlo Vanzina E Adesso…Se*** . Protagonista indiscussa dell’episodio citato era una giovane coppia, composta dalla romana Virginie Marsan e dal bolognese Alessio Modica, che intratteneva una relazione via sms.

Non di meno sono anche altri titoli, in primis 50 special , ma anche Un Giorno Migliore, Se Ci Sarai, Resta Con Me e molti altri. La carriera di Cesare tuttavia proseguì a spron battuto in veste di solista. E ancora una volta dimostrò di essere un artista con la A maiuscola, capace di incantare con il suo talento e il suo incredibile carisma milioni di persone.

Cesare Cremonini e la sua maturazione in musica e non solo

Con il trascorrere degli anni abbiamo potuto assistere a una vera e propria crescita di Cremonini da ogni punto di vista. Con il tempo infatti Cesare ha abbondonato in primis i suoi famosi capelli tinti a sprazzi di rosso per fare posto a una chioma ben curata e a un’elegante barba che oggi copre con dolcezza il suo splendido viso.

Allo stesso modo si può dire che i testi e la musicalità delle sue canzoni si sono spostati su tematiche maggiormente adulte sul senso della vita in generale e venendo accompagnate da ritmi più tranquilli ma al tempo stesso molto coinvolgenti. Tuttavia a far rumore nella vita di Cesare pare essere stato un duro addio all’interno della sua vita privata. Da parte di chi? Possibile che sia già finita con la bellissima giornalista Giorgia Cardinaletti?

L’addio di Malika Ayane che lo sconvolse

Cesare anni e anni fa ebbe una relazione con la collega Malika Ayane e con la quale diede vita al brano Hello!. La loro fu una storia molto intensa ma che purtroppo ebbe vita breva, spezzando non solo i loro cuori, ma anche quelli della fittissima schiera dei loro fan, che di certo non si aspettavano una fine simile.

Alla base della loro rottura pare che vi fosse una forte inconciliabilità caratteriale. In particolare la stessa Malika sottolineò che Cesare per lei fosse come un fidanzato bambino. Corresse poi simpaticamente il tiro paragonandosi loro due ad altri due mostri sacri della musica, ovvero, per lei era come se fossero John Lennon e Paul McCartney. Entrambi oggi si sono rifatti una vita sentimentale.