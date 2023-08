Guenda Goria, la subdola malattia purtroppo l’ha colpita: guarire è praticamente impossibile | La triste confessione

La bellissima Guenda Goria purtroppo da tempo sta facendo i conti con una terribile malattia. Lo ha rivelati lei stessa. I fan hanno i cuori spezzati in mille pezzi.

Siamo innanzi a una bellissima donna, nonché splendida ex gieffina, che risponde al nome di Guenda Goria.

Lei è figlia per l’appunto del celebre giornalista Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, conduttrice TV di successo e che tra poco vedremo gareggiare a suon di imitazioni tra le fila dei concorrenti di Tale E Quale Show, capitanato dal mitico Carlo Conti.

La pianista e attrice, classe 1988, segno zodiacale Sagittario e diplomatasi presso il Conservatorio di Milano, da tempo sta facendo i conti con una terribile malattia che l’ha praticamente messa in ginocchio vista la complessità dei sintomi e del dolore. E non si tratta per la verità solamente di quello prettamente fisico ma anche psicologico.

Ciò non significa che la donna abbia con questo voluto rinunciare alla sua vita. Non per nulla siamo infatti davanti a una guerriera che sta lottando tutt’ora con tutte le sue forze al fine di fargli fronte. La nota negativa è che si tratta di un male cronico e che pertanto per la sua stessa natura pare che non sia curabile al 100%. Di che cosa si tratta?

Guenda Goria e la malattia che l’ha colpita

Si tratta dell’endometriosi. Guenda ha affermato nel corso di alcune interviste che spesso si sentiva male, aveva l’impressione di avere un mestruo molto forte, lancinanti dolori all’addome e un sacco di altri problemi fisici. Alla fine ha deciso di seguire delle visite specifiche per di risalire all’origine di tanta sofferenza.

La diagnosi è giunta poi come un autentico schiaffo in piena faccia. Tuttavia sapete che cosa si intende con questa malattia? Essa discende da una non corretta e talvolta approssimativa espulsione della particelle al momento delle mestruazioni che, non venendo per l’appunto correttamente espulse, rimangono all’interno del corpo disperdendosi.

L’attrice è molto attiva dal punto di vista della sensibilizzazione

Il problema appunto, come appena accennato, è rappresentato dal fatto che, disperdendosi all’interno del corpo e trattandosi di scarto, dal momento che il corretto passaggio sarebbe corrisposto all’espulsione, sono capaci di intaccare anche altri organi. E la conseguenza diretta è il causare infezioni di un certo peso.

La stessa Guenda ne ha parlato infatti, a fini prettamente di sensibilizzazione, in onore della Giornata Mondiale dell’Endometriosi. Lei ha invitato tutte le donne a non sottovalutare i primi segnali come dolori eccessivi e ai vari problemi legati al flusso mensile e di tenersi curate il più possibile. Non per nulla questa malattia può anche portare alla mancata maternità.