Paola Barale in tribunale, la colpa è tutta di Alfonso Signorini | Trapela la tristissima vicenda

A quanto pare sembra che Paola Barale a causa di Alfonso Signorini sia finita innanzi al giudice. Come stanno realmente le cose tra i due?

Di recente è trapelata una notizia che non è di certo passata inosservata e che a quanto pare riguarderebbe il conduttore del Grande Fratello, riconfermato anche per questa edizione, e l’ex moglie di Gianni Sperti, nonché autentica star di Buona Domenica. Di che cosa si tratta e che cosa è successo?

Settembre 2023 è ormai alle porte, tanto più che siamo praticamente a ridosso dell’ultimo weekend del mese di agosto 2023, considerato il mese vacanziero per antonomasia.

Con l’arrivo di settembre prenderà il via anche la nuova e attesissima stagione TV 2023/2024, della quale farà parte anche la nuova edizione del padre di tutti i reality.

Alfonso Signorini è stato riconfermato. Tuttavia sono state operate delle grandissime rivoluzioni dallo stesso AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi, al fine di non doversi più ritrovare al pari dello scorso anno, a fare i conti con un’edizione totalmente trash e fuori controllo. Ergo, alcuni dei cambiamenti messi in atto hanno anche riguardato il parterre presente in studio, ovvero gli opinionisti.

Paola Barale in tribunale per colpa di Signorini

La prima cosa da dire è che dalla prossima edizione, per ordine tassativo di Pier Silvio, si parlerà solo ed esclusivamente di Grande Fratello, senza più Vip o Nip. Come partecipanti si troveranno un mix di concorrenti sia famosi che non famosi, ma niente influencer né provenienti da OnlyFans. Grandi cambi dunque anche per gli opinionisti.

Un buffo ma alquanto gradito particolare è proprio il fatto che, fino a poco tempo fa, si vociferasse che proprio Paola Barale, dopo l’abbandono di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, potesse essere lei a sedersi sulla poltrona da opinionista a partire dalla nuova stagione del padre di tutti i reality. Per quale motivo dunque lei e Alfonso sono finiti in tribunale?

I motivi del litigio

Si parla di un fatto non proprio recente, dunque di un cold case per dirla in poche parole. Qualche anno fa Paola fece causa ad Alfonso per via di alcune foto che la ritraevano a seno nudo pubblicate sul magazine Chi. Una causa che lei perse e che seguì un suo durissimo sfogo sui Social.

Ora come ora pare che però le divergenze tra i due si siano appianate. Non per nulla si mormora che la Barale potrebbe approdare al Grande Fratello come opinionista. Fatto sta che per lei ancora nulla è certo come lo è invece assolutamente per la splendida Cesara Buonamici, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi.