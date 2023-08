Re Carlo, spunta l’accordo segreto per farla fuori: cosa aveva deciso di fare per sbarazzarsene

Sembra che Re Carlo III avesse ordito un piano finalizzato a far fuori quel che ha l’aria di essere un membro indesiderato. Di chi si tratta?

Re Carlo III non è un mistero che sia un uomo tutto d’un pezzo e che, con l’esperienza sino ad oggi accumulata, non avrà certamente alcun problema a svolgere al massimo il suo nuovo ruolo di sovrano. In questo è poi coadiuvato per altro anche dalla moglie Camilla, anch’essa eletta regina a tutti gli effetti e non solo consorte.

Il figlio primogenito William è sempre stato il favorito, a differenza del fratello Harry. Tra l’altro in molti avevano sperato che il padre Carlo abdicasse in suo onore, cose che invece così non è stata. Ad ogni modo il popolo inglese sa che saranno lui e la moglie Kate i diretti successori.

Per quanto riguarda Harry invece al momento sembra che non stia vivendo una situazione particolarmente rosea.

Dopo l’uscita della sua autobiografia Spare, nel corso della quale si è anche tolto parecchi sassolini dalla scarpa, come si suol dire. Ed è per questo che sia il padre che il fratello hanno cercato di bloccare l’uscita. Da allora i rapporti con la famiglia si sono ancora più inaspriti.

Re Carlo e i rapporti sempre più tessi col figlio minore

Da molto tempo inoltre, va detto, Harry e la sua bellissima consorte, avendo raggiunto il limite della sopportazione dell’etichetta imposta a Corte, hanno deciso di andare a vivere lontano dall’Inghilterra, precisamente in California. Ora come ora il Principe Ribelle dovrebbe essere in procinto di partire per l’Africa a fini lavorativi da solo e senza la moglie, con la quale si vocifera che la crisi sia sempre più forte.

Non per nulla pare anche che la moglie, avendoci dovuto rinunciare per via sempre della tanto chiacchierata etichetta, ora sia più intenzionata che mai a riprendere la sua interrotta carriera di attrice. Tutto praticamente nella vita di Harry e Meghan pare stia andando alla deriva. Inoltre, a quanto pare l’attuale sovrano inglese pare avere ordito un piano nei confronti della moglie del secondogenito. Di che cosa si tratta?

Carlo voleva allontanarla in accordo con Kate

Stiamo parlando di un piano che risale a circa un anno fa, precisamente quando vi fu la tanto dolorosa e assai chiacchierata scomparsa della Regina Elisabetta. La sovrana vessava in pessime condizioni di salute da parecchio tempo e in quanto tali i membri della sua famiglia le facevano sovente visita. Non tutti in verità, poiché il piano ordito da Carlo e Kate prevedeva l’allontanamento di Meghan.

I rapporti, nonostante la Regina fosse stata praticamente l’unica ad averla accettata in famiglia, in linea di massima si trovavano in una situazione di ipertensione. Inoltre si temeva che la presenza della moglie di Harry potesse inasprire peggiorare ulteriormente le cose. Fatto sta che tuttora Meghan non abbia alcun rapporto con Carlo e Kate, così come con William.