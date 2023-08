Ilary Blasi, anche lui l’ha ‘abbandonata’: non c’è pace per lei | Cosa sta accadendo

Ilary Blasi, anche lui l’ha abbandonata. Non è proprio un gran momento per lei. Il racconto dei fatti.

Ha vissuto una splendida estate, tra mare e montagna, la splendida Ilary Blasi. Non ha nemmeno mai perso l’occasione di incantare i suoi numerosi fan sui Social, in particolare su Instagram, con tanti scatti dove è apparsa in ottima forma. Con mise sensuali e bikini striminziti ha fatto sognare i più mettendo in luce un fisico assolutamente al top.

Non sono nemmeno mancate foto, dal sapore decisamente dolcissimo e romantico, in compagnia dell’affascinante Bastian Muller.

L’imprenditore tedesco le ha rubato il cuore da mesi e i due non si nasc0ndono più. Come è possibile che pure lui l’abbia abbandonata? Sembravano tanto uniti, felici, complici e innamorati! Eppure anche in passato lei lo sembrava con il marito, ormai ex.

Stiamo chiaramente parlando di Francesco Totti con il quale è stata sposata per tanti anni e ha messo al mondo ben tre figli quali Christian, Chanel e la piccola Isabel. Hanno rappresentato il ritratto della coppia perfetta ma poi all’improvviso qualcosa si è rotto e l’incanto è finito per l’immenso dispiacere dei rispettivi fan.

Ilary Blasi, pure lui l’ha abbandonata

Da tempo lui fa coppia fissa con la bellissima Noemi Bocchi con la quale ha trascorso delle vacanze da Mille e Una Notte in giro per il mondo. E lei, la sua celebre e splendida ex moglie, sta invece vivendo un momento difficile. I suoi estimatori, che sono sempre tanto numerosi, sono decisamente in pena per lei.

Che cosa è di nuovo successo di tanto doloroso e sconvolgente nella vita della brava e bella conduttrice romana? Al momento non ci sono notizie riguardo alla sua vita professionale. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, ora pare che pure lui l’abbia, senza se e senza ma, abbandonata. E in Rete scoppia così il Caos assoluto.

Pier Silvio n0n le ha rinnovato il contratto

Tuttavia non si tratta affatto del suo Bastian dal momento che la loro storia procede a gonfie vele, bensì di Pier Silvio Berlusconi. Difatti pare che lui, nel suo ruolo di AD delle Reti Mediaset, abbia deciso di non rinnovarle il contratto per la propria stagione. E non lo avrebbe fatto anche se la sua storica compagna, la divina Silvia Toffanin, è la migliore amica in assoluto della ex signora Totti.

La voce non è stata al momento confermata ma ci sono indizi molto forti che farebbe intendere che le cose stiano veramente così. La più consistente consiste nel fatto che Ilary, nel corso dell’ultima puntata dell’ edizione 2023 dell’ Isola dei Famosi, non ha abbia dato l’appuntamento al prossimo anno. Peccato che il reality si farà. E a questo punto pare senza la sua conduzione.