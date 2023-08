Gigi D’Alessio, l’addio alla madre di suo figlio fa troppo male: della famiglia sono rimaste solo briciole

Gigi D’Alessio, l’addio alla mamma di suo figlio fa davvero molto male. Una famiglia distrutta.

Non è indubbiamente facile per un vip e per un artista riuscire a gestire la propria vita privata senza subire scossoni. I tour, le promozioni in giro sovente per il mondo e le tante ore passate a comporre canzoni per poi registrarle, non rendono semplice la gestione di una storia d’amore. E non lo è nemmeno quando si crea una famiglia con le proprie mani mettendo al mondo un figlio.

Marica Pellegrinelli, la seconda ex moglie di Eros Ramazzotti, nel corso di varie interviste a cuore aperte rilasciate alla Carta Stampata, ha detto chiaramente che è stato proprio il fatto che lui non fosse praticamente mai a casa, a dividerli. Tuttavia non è nemmeno una passeggiata andare avanti quando entrambi sono molto famosi e sulla cresta dell’onda.

Fatto sta che il dolore che si prova è decisamente forte, anzi proprio lancinante, come ha perfettamente descritto in un suo brano cult, intitolato Quando finisce un amore, lo strepitoso Riccardo Cocciante.

E lo sa bene Gigi D’Alessio che ha una vita sentimentale decisamente ricca di colpi di scena e che hanno stupito i suoi tanto numerosi fan.

Gigi D’Alessio, l’addio straziante alla madre di suo figlio

Nonostante sia nonno da anni, lui è diventato di recente papà del piccolo Francesco, frutto del suo amore con la giovanissima e bellissima Denise Esposito. Lei era una sua fan e non è affatto interessata al mondo dello Spettacolo e alla ribalta. In passato Gigi ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con Anna Tatangelo che agli inizi fece molto scalpore visto che lei era davvero piccina.

Con lei ha messo al mondo Andrea. Nel corso del suo matrimonio con Carmela Barbato ha dato la vita a tre creature. Stiamo parlando di Claudio, Luca, conosciuto come LDA, e Ilaria. Fatto sta che ora si parla di un nuovo di addio per lui. Come è possibile? Tra l’altro anche stavolta c’è di mezzo un figlio. I suoi estimatori hanno il cuore spezzato quanto lui.

La fine della sua storia con Anna

L’addio del quale parliamo e che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più è stato quello con la cantante di Sora. Andrea, la loro creatura, ha molto sofferto per la conclusione dell’amore tra i suoi genitori ma ora è felice di vedere che la sua mamma ha ritrovato la serenità. Difatti è innamoratissima del suo Mattia Narducci. I due fanno davvero sul serio e non si nascondono più.

Gigi invece è sempre più innamorato della sua Denise e impegnatissimo con la sua Musica. Inoltre lo rivedremo nei prossimi mesi nel ruolo di giudice di The Voice Kids. Insomma, per i suoi estimatori c’è di che festeggiare anche se una lacrima scende sul volto dei più romantici, ripensando a lui e ad Anna.