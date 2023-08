Questa bambina sorridente oggi è la cuoca più famosa di Italia: forse hai capito di chi si tratta

Qui era una bambina sorridente e dolcissima, oggi la cuoca più famosa del nostro Paese. Chi è?

Impazza ancora ovunque la moda dei vip, non solo nostrani per la verità, di rispolverare i classici album di famiglia per mostrarsi da giovanissimi o addirittura da bimbi sui Social.

E lo ha fatto anche costei. Oggi è la cuoca più famosa e amata nel nostro Paese. Qui era una bimba dolcissima, dallo sguardo leggermente furbetto e dagli occhi luminosi. Il sorriso è appena accennato.

Crescendo non ha mai dimenticato queste sue caratteristiche e ha messo pure in chiara luce la sua proverbiale schiettezza e la sua semplicità che è da manuale. Non per nulla, nonostante il clamoroso successo ottenuto, lei è rimasta per l’appunto una donna semplice e con i classici piedi piantati per terra.

Inoltre non ama affatto definire i suoi fan tali ma amici, proprio perché non si sente una vip. E ha pure più volte ribadito, onde evitare il crearsi di fastidiosi fraintendimenti, che sono soltanto lei, il marito e alcuni amici fidati a gestire le sue vare piattaforme Social. Ed è proprio qui e sul Web in generale che lei in primis si è fatta conoscere.

Da bambina dolcissima da adulta la cuoca più famosa e amata d’Italia

Successivamente è arrivata la TV e il successo da allora è stato inarrestabile. Ha dato alle stampe tanti bei volumi di cucina e ha pure da poco ideato una app totalmente free legata a un suo straordinario format. A settembre la vedremo debuttare nel ruolo di conduttrice e i suoi estimatori non vedono l’ora.

Andrà in onda su Real Time e qui, nella stessa Rete, avrà a che fare con un’altra amatissima cuoca con un curriculum di massimo rispetto. Le due hanno lo stesso nome di battesimo e sono amatissime dal grande pubblico. E quella bambina meravigliosa nello scatto che vi mostriamo, dal sapore squisitamente amarcord, condurrà un programma dedicato alla cucina italiana. Avete capito chi è?

Benedetta Rossi, pronta per la conduzione e non solo

Sì, è proprio lei, la meravigliosa Benedetta Rossi che condurrà Ricette D’Italia dove cuochi non professionisti si sfideranno proponendo i piatti che cucinano a casa, nella propria famiglia. Come premio finale c’è la ghiottissima opportunità di poter partecipare al nuovo e atteso ricettario della cuoca più amata d’Italia.

Ultimamente lei ci ha dato dritte molto interessanti in un coloratissimo libro su come sfruttare al meglio la cottura con la friggitrice ad aria. Le ricette proposte sono tutte molto easy e non particolarmente costose. Del resto questi sono segni indistinguibili della sua cucina che tanto piace agli italiani di ogni età.