Harry e Meghan lo hanno tenuto nascosto: non vogliono proprio rivelarlo al mondo | La scoperta assurda

Spunta ora un altro dettaglio assai piccante sulla coppia reale composta dal Principe Harry e La bellissima Meghan Markle. Un segreto che i Duchi di Sussex non intendono proprio rivelare ma che ora è emerso.

Sono sempre stati e sono tutt’ora chiacchieratissimi il principe Harry e la sua splendida consorte Meghan Markle. Pare che la coppia, sin dall’inizio, non abbia avuto affatto vita facile a Corte e che alla lunga si siano visti costretti ad abbandonare la quotidianità vissuta Palazzo. Hanno poi deciso di trasferirsi lontani, precisamente in California.

Meghan ora, lontana dunque dalla sua vecchia vita in Inghilterra, pare che abbia tutta l’intenzione di riabbracciare la sua carriera da attrice. Non ha mai e poi mai difatti nascosto il fatto di rimpiangere i riflettori. Il marito, sebbene all’inizio ne fosse totalmente contrario, ora che stanno per certi versi vivendo una nuova esistenza, potrebbe concedere alla consorte tale possibilità.

Lo stesso infatti da tempo sta vociferando di una sua partenza per l’Africa, un Paese e un Continente a lui parecchio caro per altro, al fine in parte di ritrovare sé stesso e dall’altro per fini lavorativi.

Un viaggio che tuttavia non dovrebbe comprendere la presenza della moglie Meghan, Ciò ha dunque dato il via a un nuovo e pressante chiacchiericcio relativo a una loro possibile crisi.

Harry e Meghan, crisi reale o solo chiacchiere?

Oltre a ciò, a far molto discutere è stato un altro particolare. Difatti pare che Harry abbia telefonato al fratello William per fare richiesta di ritornare a vivere in Inghilterra, ma che tale possibile gli sia stata categoricamente negata. La sua presenza all’incoronazione di Re Carlo III, avvenuta il 6 maggio 2023 inoltre, è stata particolarmente defilata.

Ancora molto forte inoltre sembra essere la rabbia da parte sia di Carlo che di William nei confronti del principe ribelle per le sue parole all’interno della sua autobiografia Spare, dove si è levato parecchi sassolini dalle scarpe. Tuttavia ora a far chiacchierare molto della coppia sembra essere un particolare che i due avrebbero tenuto nascosto. Di che cosa si tratta? E intanto scoppia il Caos.

Il viaggio tenuto nascosto e le foto cancellate dai Social

Sembra che Meghan, prima di fidanzarsi con il Principe Harry, oltre che un’attrice particolarmente gettonata, fosse anche e soprattutto una grandissima giramondo e che abbia compiuto diversi viaggi, specialmente in Europa. L’Africa tuttavia, per un loro punto di vista affettiva, rimane, come già affermato, un Continente a loro particolarmente caro.

Meghan pare infatti che abbia cancellato dai Social tutti quanti gli scatti relativi ad un viaggio che avrebbe effettuato poco prima di ufficializzare la sua unione sentimentale con il Principe Ribelle. Un piccolo particolare fu che in suddetto viaggio, tenutosi per l’appunto a Bostwana, in Africa, fosse stato realizzato proprio dal fidanzato e ora attuale marito.