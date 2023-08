Meghan Markle, la fine della storia con Harry è vicinissima: l’indizio lascia spazio a pochi dubbi

Si sta vociferando già da tantissimo tempo sul fatto che la coppia reale composta dal Principe Ribelle e dalla bella Meghan sia in crisi. Un nuovo dettaglio pare confermarlo ulteriormente.

Il chiacchiericcio non ha mai e poi mai abbandonato i Duchi di Sussex Harry e Meghan Markle nemmeno quando hanno abbandonato l’Inghilterra e la vita a Palazzo alla volta della California.

Adesso addirittura pare che, a dimostrazione di quanto diverse siano le strade prese dai due coniugi, Harry sia in partenza per l’Africa da solo e lei stia per riprendere il lavoro di attrice.

Ciò è dovuto dal fatto che in primis è parecchio risaputo l’Africa è un Continente particolarmente a cuore della coppia reale. Ergo, il viaggio alla sua volta di Harry senza la moglie sia anomalo, benché si tratti di motivi per lo più lavorativi. La sua consorte invece non ha mai abbandonato una passione, che era stata costretta, per via della rigida etichetta imposta dalla Corte, a mettere in naftalina.

Tanto più che, vista l’attitudine di Meghan, la sua era una passione che avrebbe in qualche maniera potuto essere incanalata nel suo piccolo anche in una nuova stagione di Sussex, che secondo alcune voci di corridoio potrebbe essere in produzione ora. Invece le strade paiono sempre più divise fra marito e moglie, alimentando così e pure a spron battuto il Gossip sul loro conto.

Harry e Meghan, la coppia sempre più nel mirino per la presunta crisi

Altro particolare è che, di nascosto dalla moglie, Harry, al quale sta molto a cuore l’ormai mancato rapporto con il padre e il fratello, abbia telefonato a quest’ultimo muovendogli la richiesta di poter fare ritorno in Inghilterra. Richiesta prontamente negata sia dal sovrano che dal figlio primogenito. Tale telefonata sarebbe stata ulteriore motivi di dissidio tra di loro che sono ancora ai ferri corti.

Meghan invece, fra i numerosi epiteti a suo carico, a quanto pare ora se ne è aggiunto uno nuovo sulla sua figura, ovvero quello della grande assente per quanto riguarda l’incoronazione di Re Carlo III e della consorte Camilla, avvenuta il 6 maggio 2023. Un altro dettaglio sulla loro crisi ora come ora, riguarda invece qualcosa che la Markle sembra non indossare più. Che sia questa la prova schiacciante?

L’indizio dell’anello, Meghan non lo indossa più.

Alla Duchessa era stato regalato uno speciale anello di fidanzamento dal Principe nel 2017. Si tratta di un preziosissimo gioiello appartenuto alla compianta madre di lui, Lady Diana, del valore di ben 200.000€. Meghan ha successivamente spiegato il motivo di tale scelta. A quanto pare si tratta solo di questione di comodità.

Nessuna crisi dunque sta serpeggiando in alcun modo sulla loro unione, semplicemente, come affermato senza se e senza ma dalla Duchessa, per quanto sia bello, il suddetto gioiello pare invece non essere altrettanto comodo e capace di essere di intralcio per attività molto comuni in una nomale giornata, come ad esempio fare la spesa. In ogni caso il pettegolezzo impazza comunque e ovunque.